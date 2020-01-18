До +4°С ожидается в Беларуси 19 января

Источник материала: Газета Авангард

До 4 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 19 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью и утром по северо-западу прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 5 градусов мороза до 1 градуса выше нуля, днем ожидается от минус 1 градуса до 4 градусов тепла.

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