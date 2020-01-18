|
Островок безопасности: в Логойске у автостанции появилась обучающая остановка
18.01.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Логойске появилась обучающая остановка. На ее стенах — рассказывающие об основах безопасности рисунки. Об этом
Остановку выбрали одну из самых востребованных — она находится у автостанции города и ежедневно тут ждут автобуса сотни горожан, в том числе дети, которые добираются в школу на общественном транспорте.
На стенах остановочного пункта — правила пользования электроприборами, информация об автономном пожарном извещателе, напоминание о том, как правильно вести себя при пожаре. Есть и советы для родителей: например, о «безопасных» мультфильмах «Волшебная книга МЧС», мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом».
Для города эта первая остановка, оформленная подобным образом, однако, спасатели уверены, не последняя: о ней положительно отзываются логойчане, а самое главное — таким образом правила безопасности стали еще более доступны для населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стенах остановочного пункта - правила пользования электроприборами, информация об автономном пожарном извещателе, напоминание о том, как правильно вести себя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)