Островок безопасности: в Логойске у автостанции появилась обучающая остановка

Источник материала: Tut.by

В Логойске появилась обучающая остановка. На ее стенах — рассказывающие об основах безопасности рисунки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Остановку выбрали одну из самых востребованных — она находится у автостанции города и ежедневно тут ждут автобуса сотни горожан, в том числе дети, которые добираются в школу на общественном транспорте.

На стенах остановочного пункта — правила пользования электроприборами, информация об автономном пожарном извещателе, напоминание о том, как правильно вести себя при пожаре. Есть и советы для родителей: например, о «безопасных» мультфильмах «Волшебная книга МЧС», мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом».



Фото: пресс-служба МЧС

Для города эта первая остановка, оформленная подобным образом, однако, спасатели уверены, не последняя: о ней положительно отзываются логойчане, а самое главное — таким образом правила безопасности стали еще более доступны для населения.