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Больше свадеб, чем разводов. Статистика за 2019 год от отдела ЗАГС Кореличского райисполкома

18.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Больше свадеб, чем разводов. Статистика за 2019 год от отдела ЗАГС Кореличского райисполкома

В 2019 году в Кореличском районе родилось 123 ребенка: 59 в поселке и 64 в сельской местности. На свет появились 58 мальчиков и 65 девочек, что на 16 детей меньше в сравнении с прошлым годом.

На 21 ребенка установлено отцовство, 14 детей родились у матерей, не состоящих в браке. Первыми в семье стали 37 детей, вторыми — 43, третьими — 27, четвертыми — 10, пятыми — 5, восьмым родился один малыш. На свет появились две двойни.

Самой молодой маме было 17 лет, отцу — 18, старшей маме — 41, отцу — 58. Средний возраст матерей — 27 лет, отцов — 31 год.

Наиболее популярными именами у девочек стали Дарья, Алиса, Ксения, София, у мальчиков Тимофей, Александр, Артём, Егор, Иван, Михаил.

Из 449 умерших 220 составили мужчины и 229 женщины. В 2019 г. ЗАГС зарегистрировал на 21 смерть больше в сравнении с 2018 годом. Умерло 64 человека трудоспособного возраста. От несчастного случая смерть наступила у 16 человек, от алкоголя погибли 5 человек. Средний возраст умерших женщин составил 79 лет, мужчин — 71 год.

В 2019 году в районе 123 пары создали семьи, что на 7 браков меньше, чем в 2018 году. Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак, составил 30 лет, женщин — 28. Самой молодой невесте было 17 лет, жениху — 18, старшей невесте — 59, жениху — 65. Впервые сыграли свадьбу 93 человека, повторно вступили в брак 43 женщины и 43 мужчины. Сокращался брачный возраст (т.е. на момент вступления в брак жениху или невесте меньше 18 лет) одной невесте. 7 браков зарегистрированы с иностранными гражданами — Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, Турецкой Республики.

В 2019 году 18 семей расторгли брак через отдел ЗАГС и 51 через суды.

Валентина СИВКО,
начальник отдела ЗАГС Кореличского райисполкома

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Теги: Гродно
 
 
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В 2019 году в Кореличском районе родилось 123 ребенка: 59 в поселке и 64 в сельской местности. На свет появились
 
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