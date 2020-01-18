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Под Малоритой распустилась черника, а цветки алычи в Валище уже побил мороз

18.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Под Малоритой распустилась черника, а цветки алычи в Валище уже побил мороз

В Пинском районе в январе 2020 года зацвела фиалка

Аномалии в садах и лесах продолжают удивлять и одновременно беспокоить белорусов. Корреспондент «СБ» собрала сигналы о неурочных «подснежниках» и попросила прокомментировать, как меняются погодные условия, специалистов Белгидромета. Оценивается ли экономический ущерб от перемены климата в конкретных суммах?

Председатель Валищенского сельисполкома Пинского района Тамара Вабищевич теплой зиме не рада. Сельчанка беспокоится за цветы. Тюльпаны у нее на подворье выбросили стрелки длиной не меньше 10 сантиметров.

— Такими темпами расцветут к 23 февраля, —  невесело шутит она.

Выпустили почки древовидные пионы и розовая гортензия. В чем же беда? Оказывается, сельчанка опасается заморозков. Ударят по нежным побегам — красивых цветов летом не жди.

Ее односельчанин, заместитель директора ОАО «Валище» Алексей Савчук на днях заметил на алыче несколько цветков. Но сфотографировать не успел: ночной мороз ударил по хрупкому дереву, все опало. Кроме того, на участке уже немного распустилась голубика. Такого Алексей Иванович не припомнит.

Председатель Олтушского сельисполкома Малоритского района Витольд Петкевич заметил свежие зеленые листочки на чернике, проезжая по лесу. А в Малорите —  цветущую вишню несколько дней назад. Даже на севере страны огороды удивляют. К примеру, возле дома управляющей делами Полотовского сельсовета Полоцкого района Тамары Метлы расцвели примулы, зазеленели крокусы. Почки набухают на смородине и сирени.

С 1989 года в нашей стране стало теплее на 1,3 градуса, проинформировала начальник отдела изменения климата Белгидромета Наталья Клевец. Однако это не означает, что по всей республике температура равномерно повысилась на одинаковую цифру. Оценок ущерба от изменения климата в денежном эквиваленте для нашей страны не проводилось. Но, согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, с повышением температуры воздуха в мире растет общий экономический ущерб. Из-за изменений климата замедляется экономический рост и ослабляется продовольственная безопасность.

Елена ЯСКО, «СБ»

 
 
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> В Пинском районе в январе 2020 года зацвела фиалка Аномалии в садах и лесах продолжают удивлять и одновременно беспокоить белорусов. Корреспондент...
 
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