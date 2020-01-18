Social Weekend дает старт новому сезону и уже ждет ваши заявки с проектами, которые изменят этот мир

Источник материала: Tut.by

Организаторы крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend объявили старт приему заявок. В новом, уже-15-м сезоне они приготовили много нововведений. Главное из них — теперь абсолютно все участники еще до народного голосования и экспертного отбора получат доступ к бесплатным курсам, которые помогут привлечь сообщество и попробовать обойтись без финансовых вложений меценатов. Заявки принимаются через официальный сайт до 29 февраля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В этом году фокус с финансирования еще больше сместится на передачу знаний от экспертов и менторов страны в области маркетинга, проектного менеджмента, пиара, копирайтинга и других направлений, необходимых для запуска стартапа с нуля.

— Начать десятилетие и юбилейный сезон мы решили с подведения итогов и поиска новых возможностей, — подчеркивает директор Местного фонда «Добра», руководитель конкурса Александр Скрабовский. — В среднем за сезон (а это раз в полгода) мы получаем 350 заявок и видим сложность в том, что люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. При этом способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важно, чем сам успешный опыт. Теперь будем решать проблему коммуникации авторов идей и их потенциальной целевой аудитории с первых минут знакомства.

Также организаторы предоставят участникам больше возможностей для поиска команды и новых партнеров. Теперь хакатон (бесплатное мероприятие, где эксперты в разных областях объединяются вокруг социальных идей. — Прим.TUT.BY) пройдет уже после завершения приема заявок на основной конкурс (14−15 марта). Так заявленные стартапы смогут найти специалистов в команды. Хакатон станет обязательным этапом Social Weekend, однако вход для всех, кто хотел бы присоединиться к социальным проектам и не подавал заявку на конкурс, останется по-прежнему свободным.



Фото: Social Weekend

Какие проекты принимаются на конкурс?

Из правил: деньги от меценатов и компаний проекты получат только на первые шаги. В прошлом, 14-м Social Weekend, команды получили поддержку на сумму более 100 тысяч белорусских рублей, а за шесть лет в стартапы инвестировано 400 тысяч долларов в эквиваленте.

Главное преимущество Social Weekend — открытость. В конкурс принимают любые идеи, которые не касаются религии и политики. Проекты могут быть направлены на развитие культуры, общества, инфраструктуры, медицины, образования, отношений между людьми и других сфер жизни.

— Часто социальный проект воспринимают как решение той или иной проблемы, однако мы ждем проекты про возможности, новые подходы. Подать заявку может любой человек или организация. Нет и ограничений по возрасту. Кроме того, форма заявки упрощается от сезона к сезону, так как поделиться своей идеей с широкой аудиторией — психологически не самый простой шаг, — дополняет команда Social Weekend.

На старте достаточно рассказать суть будущего проекта, кто будет над ним работать, как именно и зачем. Уточнить информацию о подаче заявки можно в официальных социальных сетях или по телефону. Кроме того, на сайте есть тест , который подскажет, подходит ли идея для конкурса.

Среди выпускников Social Weekend — поисково-спасательный отряд «Ангел», инклюзивная пекарня «Добрае печыва», центр спасения диких животных «Сирин», благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» (на вырученные деньги от сдачи пластика оказывают адресную помощь) и другие.

— В Social Weekend нет победителей и пьедестала, а есть выпускники. Ранее все, кто проходят в четверть финала, получали поддержку в том или ином виде (от организаторов, менторов, меценатов, партнеров) и продолжают работать с нами уже после выпуска. Сейчас мы будем поддерживать команды с первых дней, что даст большему количеству идей шанс на реализацию, — завершает Александр Скрабовский.

Организатор Social Weekend — Местный социальный фонд «Добра», цель которого — привлечение ресурсов бизнеса: интеллектуальных, денежных и других — для инвестирования в социальные стартапы и достижение Целей устойчивого развития. Фонд также является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси.

Подать заявку можно до 29 февраля по ссылке .