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«Почему меня призывают?» Студент ушел в академотпуск, но не ожидал, что получит повестку в военкомат

18.01.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим — студент-магистрант одного из минских университетов. В сентябре 2019 года он ушел в академический отпуск и в январе 2020-го получил повестку из военкомата. Хотя, говорит, вовсе на нее не рассчитывал. «У меня в справке четко прописано, что во время „академки“ я продолжаю числиться студентом, перерыва в обучении нет. Почему меня призывают?» — задает вопрос студент. Узнали ответ в Министерстве обороны.


Фото: Денис Васильков, TUT. B

В магистратуру Максим поступил в 2018-м году, еще до вступления в силу «закона об отсрочках». В академический отпуск он ушел 11 сентября 2019 года, через месяц после вступления в силу нового закона.

— На момент издания нового закона я уже был студентом-магистрантом, поэтому его действие на меня не распространялось. Учеба в магистратуре должна была закончиться в конце февраля 2020 года, но 11 сентября 2019-го я ушел в академический отпуск по семейным обстоятельствам сроком до одного года. В соответствии с Кодексом об образовании меня никто не отчислял, — объясняет студент.

После того как студенты уходят в академический отпуск, университет уведомляет об этом военкомат, продолжает Максим.

— В ноябре 2019 года я предоставил в военкомат справку, что нахожусь в академическом, и никаких вопросов ко мне не возникло. Но недавно мне позвонили и сказали, что теперь я являюсь призывником, потому что по новому закону вторая отсрочка не положена. Вроде как вышли рекомендации Министерства обороны, по которым все манипуляции, в том числе академический отпуск, считаются прерыванием образования.

Повестку Максиму прислали на работу, явиться в военкомат он должен к 18 февраля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С вопросом, есть ли подобные рекомендации, мы обратились в Министерство обороны. Официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик уверяет, что в документе, который рекомендовал бы призывать студентов, находящихся в академической отпуске, просто нет необходимости.

— Новый закон в отношении отсрочек для продолжения образования принципиально изменяет лишь одно: такая отсрочка предоставляется гражданину один раз. Министерство обороны не может выпустить рекомендации, которые противоречат закону или нарушают его.

Ситуация со студентом-магистрантом и повесткой, которая пришла ему во время академического отпуска, объясняется действием нового закона, говорит Наталья Гаврусик.

Когда в 2018-м году Максим стал студентом магистратуры, он получил отсрочку до конца обучения, то есть до марта 2020 года. В 2019 году новый закон вступил в силу и по нему прежняя отсрочка за Максимом сохранилась, поэтому он и продолжил учиться. Однако, поскольку студент ушел в академический отпуск, учебу он завершит позже, а это значит, ему нужна еще одна отсрочка, чтобы продолжить образование.

— Когда студент поступил в магистратуру, он принес в военкомат справку, удостоверяющую, что до определенного числа он будет получать образование. И ему была предоставлена отсрочка ровно на срок обучения. Сейчас отсрочка для продолжения образования предоставляется один раз и ко сроку, когда отсрочка истечет, — как раз к весеннему призыву, он вновь становится субъектом призыва. Вероятно, потому студента и вызывают в военкомат. В мае он может попасть в войска. Призовут его или нет, решит комиссия, рассмотрев все документы, но по закону он подлежит призыву.

Даже если Максим прервет обучение для службы в армии, за ним сохранится его место в университете, подчеркивает Наталья Гаврусик.

— Для этого нужно написать заявление и получить отпуск для прохождения военной службы. После армии он может вернуться и доучиться.

— Почему тогда в ноябре студента не призвали?

— На период осеннего призыва у гражданина еще была отсрочка.

 
 
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Максим - студент-магистрант одного из минских университетов. В сентябре 2019 года он ушел в академический отпуск и в январе 2020-го получил повестку из военкомата. Хотя,...
 
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