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Подготовка к «Дажынкам-2020», лечение с господдержкой и освещение населенных пунктов. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

18.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Подготовка к «Дажынкам-2020», лечение с господдержкой и освещение населенных пунктов. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Всего на субботнюю телефонную линию поступило более двух десятков вопросов, почти половина из них из Гродно

Традиционно большинство обращений касались работы жилищно-коммунальных служб. Так, например, жительница поселка Радунь Вороновского района просила решить вопрос, который остался после ремонта подъезда в доме: работники ЖКХ, закончив ремонт, не провели уборку. Жители деревни Сухмени Гродненского района рассказали, что у них не освещаются улицы. Решением этих вопросов займутся районные власти.

Жительница деревни Октябрьская Зельвенского района обратилась с просьбой помочь в реабилитации ее молодого родственника, который после черепно-мозговой травмы стал инвалидом первой группы. Он прошел реабилитацию в районной больнице, но заявительница считает, что восстановление нужно продолжить в областных или республиканских учреждениях здравоохранения. Чтобы помочь в решении вопроса, специалисты районной поликлиники выедут к молодому человеку на дом.

Звонок жительницы Слонима также касался медицинской сферы. Женщина обратилась с просьбой пройти лечение в рамках программы по лечению вирусного гепатита С. Ей пояснили, что для этого необходимо обратиться в районную поликлинику к врачу-инфекционисту. При наличии показаний лечение с господдержкой возможно. В 2017 году Беларусь стала первой страной, где вирусный гепатит С начали массово лечить за счет средств государственного бюджета. Разработана специальная программа, рассчитанная на ежегодное лечение 4 — 6 тысяч пациентов.

Также на прямой линии поднимался и вопрос будущего праздника «Дажынкі», который в этом году пройдет в Скиделе. Иван Жук, курирующий вопросы АПК, рассказал, что в настоящее время в Скиделе ведется подготовка и уже завершены проектные работы. Наравне с общим благоустройством и обновлением города акцент также будет сделан на обновлении промышленной зоны Скиделя. Он также сообщил, что в 2021 году столицей «Дажынак» станет Берестовица. В райцентре также начались проектные работы по будущему обновлению.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: из архива «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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Всего на субботнюю телефонную линию поступило более двух десятков вопросов, почти половина из них из Гродно Традиционно большинство обращений касались работы...
 
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