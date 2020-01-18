Подготовка к «Дажынкам-2020», лечение с господдержкой и освещение населенных пунктов. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Источник материала: Полымя





Всего на субботнюю телефонную линию поступило более двух десятков вопросов, почти половина из них из Гродно

Традиционно большинство обращений касались работы жилищно-коммунальных служб. Так, например, жительница поселка Радунь Вороновского района просила решить вопрос, который остался после ремонта подъезда в доме: работники ЖКХ, закончив ремонт, не провели уборку. Жители деревни Сухмени Гродненского района рассказали, что у них не освещаются улицы. Решением этих вопросов займутся районные власти.

Жительница деревни Октябрьская Зельвенского района обратилась с просьбой помочь в реабилитации ее молодого родственника, который после черепно-мозговой травмы стал инвалидом первой группы. Он прошел реабилитацию в районной больнице, но заявительница считает, что восстановление нужно продолжить в областных или республиканских учреждениях здравоохранения. Чтобы помочь в решении вопроса, специалисты районной поликлиники выедут к молодому человеку на дом.

Звонок жительницы Слонима также касался медицинской сферы. Женщина обратилась с просьбой пройти лечение в рамках программы по лечению вирусного гепатита С. Ей пояснили, что для этого необходимо обратиться в районную поликлинику к врачу-инфекционисту. При наличии показаний лечение с господдержкой возможно. В 2017 году Беларусь стала первой страной, где вирусный гепатит С начали массово лечить за счет средств государственного бюджета. Разработана специальная программа, рассчитанная на ежегодное лечение 4 — 6 тысяч пациентов.

Также на прямой линии поднимался и вопрос будущего праздника «Дажынкі», который в этом году пройдет в Скиделе. Иван Жук, курирующий вопросы АПК, рассказал, что в настоящее время в Скиделе ведется подготовка и уже завершены проектные работы. Наравне с общим благоустройством и обновлением города акцент также будет сделан на обновлении промышленной зоны Скиделя. Он также сообщил, что в 2021 году столицей «Дажынак» станет Берестовица. В райцентре также начались проектные работы по будущему обновлению.