19 января в Беларуси отметят День спасателя

Источник материала: Газета Авангард

Спасатели всегда готовы прийти на помощь. И не важно, днем или ночью, в будние дни или праздники, в лютый холод или летний зной. Спасатель – это не просто профессия, это призвание и образ жизни. Наши сегодняшние герои когда-то по зову сердца выбрали свой путь и следуют ему, невзирая на внешние обстоятельства. То, что для кого-то героизм и подвиг, для них – повседневная работа.





Для старшего инженера сектора организации и функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Александра Каперзова решение стать спасателем случайным уж точно не назовешь. Еще будучи подростком, он спас человека.

– Мое детство прошло в п. Красное Знамя. Там есть небольшое озеро, где мы летом с друзьями любили купаться. Однажды, находясь на берегу, мы услышали крик о помощи. Мы вытащили мужчину из воды. Как выяснилось, выпив лишнего, он пошел купаться. В холодной воде ноги свело судорогой, и он начал тонуть, – делится Александр Константинович. – Именно этот случай повлиял на мое дальнейшее самоопределение. Я стал усиленно готовиться к поступлению в учебное заведение, где можно получить профессию спасателя. Большое внимание уделял не только школьным предметам, но и физической подготовке. Кстати, с детства увлекался легкой атлетикой, участвовал в различных спортивных соревнованиях, неплохо играл в футбол. Хорошие знания и физическая форма вкупе с огромным желанием позволили мне осуществить мечту и поступить в Гомельское среднее пожарно-техническое училище (ныне Гомельский филиал университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь) на специальность «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

Профессиональный путь Александр Каперзов начал в 2001 году в должности инспектора государственного пожарного надзора Буда-Кошелевского РОЧС, где успешно трудится около 20 лет. К слову, здесь он встретил свою будущую супругу, которая работала в отделе диспетчером центра оперативного управления.

– Несмотря на то что мне не приходится каждый день ликвидировать пожары и рис-ковать собственной жизнью, моя служба не менее важна и значима, так как направлена на планирование, организацию и исполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также подготовку к проведению мероприятий гражданской обороны, – отмечает Александр Константинович. – Согласитесь, каждый человек, приходя на работу или находясь в общественном месте, должен быть уверен, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации к нему экстренно прибудет помощь. Моя задача – скоординировать и организовать работу в данном направлении.

К счастью, по его словам, в повседневной жизни чрезвычайные ситуации, пожары, аварии, стихийные бедствия и экологические катастрофы бывают нечасто, но работа спасателям находится всегда.





Если для первого нашего героя выбор профессионального пути был осознанным, то Андрей Гришманов не сразу понял, что спасать человеческие жизни – его призвание.

– После окончания средней школы №2 (ныне гимназия райцентра) хотел поступать в Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, но, побоявшись, что не пройду по баллам, решил подать документы в Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж на техника-электрика, – рассказывает Андрей Владимирович. – Потом была служба в армии. После три с половиной года работал водителем в ОАО «Агрохимуслуги», но в какой-то момент понял, что это не мое. Пообщавшись со своим знакомым, который в то время служил в РОЧС, решил попробовать себя в совершенно новой профессии. На работу был принят водителем пожарно-аварийного спасательного поста №14 в Шарибовке, где прослужил более 12 лет. На моем счету большое количество боевых выездов, участие в многочисленных тактико-специальных занятиях и учениях. За это время я освоил все нюансы работы с аварийно-спасательной техникой и оборудованием. Конечно, при выезде на пожар или ликвидации чрезвычайной ситуации без специальной техники и оборудования не обойтись, но все же считаю: главная и решающая роль отводится спасателям.

Как признается мужчина, работу огнеборцев он много раз видел изнутри и принимал в ней непосредственное участие, но управлять боевой машиной и входить в горящий дом – это разные вещи. Уже 2 года служит пожарным ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево. Напряженные дежурства, многочисленные занятия и тренировки не пугают его, ведь он занимается любимым делом.

– Быть спасателем – значит быть преданным выбранному делу, быть готовым в любую минуту рисковать своей жизнью, уметь оперативно принимать единственно правильное решение, действовать слаженно и четко, – отмечает Андрей Гришманов. – А еще это умение действовать в команде. В нашем деле не бывает мелочей. Мы всегда находимся в боевой готовности. Поэтому так важно после окончания дежурства знать, что дома тебя всегда ждут. С большим удовольствием свободное время уделяю семье: у меня растут двое прекрасных детей – Иван и Валерия. Да и без дела сидеть – не в моих правилах. Люблю что-нибудь мастерить, будь то песочница или беседка во дворе.

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем спасателям меньше тревожных вызовов, спокойных дежурств и сухих рукавов.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора и Ирины Палубец