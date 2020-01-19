Крещенские традиции. Как правильно отмечать Крещенский сочельник

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Традиционно вечер 18 января православные христиане называют Крещенским сочельником. В этот день принято готовиться к одному из самых больших праздников в православии — Крещению, который наступает 19 января. Наши бабушки, а может и родители, еще помнят традиции, связанные с этим большим христианским праздником. Но что из этого помните вы? Днепровка поможет вам немного освежить память.

Крещение Господне — это знаковый день для христиан. Около 1990 лет назад, как написано в Библии, Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

В Крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост. Совершенно не рекомендуется употреблять в пищу мясо, рыбу и алкоголь. Кроме того, в этот день верующим строжайше запрещено сквернословить, выносить что-либо из дома, одалживать деньги и стирать. А вот прибраться в доме, по народным поверьям, совершенно не помешает.

Среди тех кто отмечает Крещение, накануне принято варить кутью — кашу из цельных зерен пшеницы или ячменя с добавлением меда, мака и сухофруктов. В современности это ритуальное блюдо готовят еще из риса или пшена. В некоторых семьях такую кашу употребляли залив некоторым количеством узвара — компота из сухофруктов.

Кстати, кутью, которую готовят перед Крещением, называют голодной. В этот день к еде приступали только с появлением первой звезды. На столе должно находится нечетное количество блюд. По случаю праздника церковная служба проводится в ночь с 18-го на 19-е января. Называется она Всенощной и действительно длится до утра.

На Крещение и Сочельник воду в храмах освящают по-особенному. Верующие приходят в храмы, чтобы запастись ею на весь год. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами.

Кроме того, в этот вечер собирали снег. Считалось, что им можно исцеляли недуги, он хорош для умывания, чтобы сохранить красоту и молодость, поэтому воду из него старались долго хранить. Также верили, что если собранный в сочельник снег бросить в колодец, он весь год не пересохнет, а вода в нем не зацветет.

В этот же день купались в проруби, причем те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки или на Крещение, должны были окунуться обязательно – тем самым они смывали грех.

Были и погодные приметы, связанные с Крещенским сочельником. Если утром в этот день идет снег, считалось, что хлеб уродится хороший. Если на небе виден полный месяц – весной следует ждать большого разлива, кроме того, если ночь ясная и звезды светят ярко – будет богатый урожай хлеба и гороха. Если в этот день идет снег, то он сулит хороший урожай гречки, а пчелы принесут много меда.

А если в Крещенский сочельник разлаялись собаки, значит, охота в этом году будет удачной, а в лесах будет водиться много дичи и зверя.