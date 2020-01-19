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«Потому что работа такая…»

19.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

19 января в республике отмечается День спасателя. Ра-зумеется, мы не в силах рассказать о каждом из них, но в этом материале мы дали слово опытным руководителям, чтобы создать единый образ того, чье призвание — спасать жизни.

«Потому что работа такая…»

В. Пикуза, начальник Борисовского ГРОЧС

— Владимир Николаевич, «Профессионализм, честь и отвага» — это девиз работников МЧС Беларуси. Что означают эти слова для вас и вашего коллектива?

— Эти слова говорят сами за себя. Я считаю, что каждый работник МЧС должен быть профессионалом своего дела, с честью переносить все «тяготы и лишения», как говорится в уставе службы. Ну и, конечно, работники, которые каждый день рискуют своей жизнью, спасая людей, не могут не обладать таким качеством, как отвага.

— Каким для работников Борисовского горрайотдела был 2019 год?

— Для нас год был напряженным и плодотворным, — подытожил начальник Борисовского гарнизона Владимир Пикуза. — Достигнуты хорошие результаты в работе, главный из которых — существенное снижение числа погибших людей и общего количества пожаров по сравнению с 2018 годом. Так, если в 2018 году случилось 156 пожаров, погибло 27 человек, то в прошлом году произошло 135 пожаров, на которых погибло 10 человек. Однако имеют место некоторые проблемные и нерешенные вопросы. И чтобы достойно справиться с задачами, нужно объединить усилия, работать слаженно и продуктивно.

«Потому что работа такая…»

В. Дакуко, заместитель начальника отдела по идеологии и кадровому обеспечению

— Владимир Владимирович, какова ситуация с кадрами в Борисове?

— Есть кадровый некомплект. В основном это пожарные и водительский состав. В последнее время более серьезные требования предъявляются к медицинской комиссии при принятии на работу и физической подготовке работников МЧС, может, это и является одной из причин некомплекта.

Однако, несмотря на кадровый дефицит, работники отдела выполняют задачи, поставленные перед ними руководством, и добиваются высоких результатов в служебной деятельности.

«Потому что работа такая…»

М. Ермаченок, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе

– Максим Владимирович, в МЧС люди приходят по-разному. Кто-то целеустремленно, кто-то случайно. А как было у вас?

— Должен был идти в армию, но так случилось, что сломал ногу. Пока восстанавливался после болезни — призыв закончился. Когда выздоровел, мой родной брат, который в то время работал в Борисовском ГРОЧС, предложил пойти в МЧС. Я пришел и остался. И ни разу не пожалел об этом. Назвать нашу работу простой и легкой — это неправильно. Ведь ежедневно каждый работник МЧС делает все, чтобы население жило в безопасности, и от этого ощущаешь себя нужным и полезным.

– И напоследок хочется задать один вопрос каждому из вас: какую из служебных наград считаете особенно важной и дорогой?

В. Пикуза: «Государственные медали «За безупречную службу» II и III степени».

В. Дакуко: «Государственную медаль «За безупречную службу».

М. Ермаченок: «Человеческую благодарность за спасенные жизни».

Может быть, спрошено не все… Но нет смысла спрашивать о том, что чувствует спасатель, когда противостоит беде. Спасаешь, потому что должен, потому что надо, потому что работа такая.

Евгений АЛПАТОВ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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