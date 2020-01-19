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Я живу в Шерешево. Как 22-летняя завклубом Аленка учит односельчан любить мюзиклы

19.01.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два года назад 22-летняя Алена Вакульчик заканчивала обучение в пинском колледже искусств и готовилась уехать по распределению. Планы у молодого специалиста были наполеоновские — попасть в сельский дом культуры, чтобы «поднять деревню». Мечты девушки услышали. Из Пинска Алену отправили аккомпаниатором в центр культуры и досуга городского поселка Шерешево, потом перевели на должность режиссера, а через год назначили его директором. Дерзай, мол, поднимай. С коллективом из худрука, техработницы, трех кочегаров и толпы творчески одаренных односельчан Алена второй год доказывает, что культура в Шерешево not dead. В поселковом ДК она проводит концерты, организует дискотеки и ставит мюзиклы, которые собирают полный зал зрителей, десятки классов в Одноклассниках и сотни просмотров в инстаграме. Для Шерешево это — ого-го!


Название городского поселка Шерешево ласкает белорусское ухо. Оно шипит полесским ужом, рычит пущанским волком, шкворчит, как драник на сковородке. Иностранцам этого не понять. Говорят, как-то давно проезжала здесь одна американка, увидела на въезде знак «Шарашова», прочитала кириллицу латиницей, превратив суровый шипяще-сонорный набор звуков в приторную фонетическую солянку WapawoBa [Уапауоба] - и умилилась ее благозвучности.

По одной из версий, название поселка происходит от собственного имени Шереш, которое бытовало среди народов тюркского происхождения. Возможно, Шерешево было основано неизвестным тюрком, предполагает сайт местной школы.

Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

В Шерешево приезжают посмотреть на деревянную колокольню 1799 года, костел и два православных храма XIX века. А еще поселок интересен плотной жилой застройкой на центральных улицах: дома стоят так близко друг другу, что из окна кухни одной хаты можно увидеть, что происходит в гостиной у соседей. Местные объясняют это тем, что Шерешево строилось на болоте, поэтому свободной земли было мало. Говорят, в домелиорационные годы, когда воды было больше, морозы холоднее, а снег белее, весь поселок покрывался льдом — и из дома люди ездили на работу или в сельмаг на коньках.


«Не по феншую это»

Еще одна достопримечательность Шерешево, которая притягивает к себе людей, — это местный центр культуры и досуга. С 2019 года им руководит 22-летняя Алена Вакульчик. В маленьком коллективе к заведующей относятся, как к внучке. Молодого специалиста защищают даже в таких, казалось бы, пустяковых вопросах, как название должности. Если раньше Алена была директором ЦКиД, то теперь по документам она заведующая.

— А мы с этим не согласны. Что это за заведующая? Ну не по феншую это, — возмущается техработник Татьяна Байко.

— Я вот была художественным руководителем, а стала культорганизатором, — улыбается Ирина Нестерова, которую тоже задело переименование. — Худрук — это все-таки руководитель! А культорганизатор — какой-то Петрушка.


Центр культуры и досуга

Свою заведующую культработники не устают нахваливать.

— Когда Алена Вячеславовна возглавила наш клуб, у нас все реально поменялось. Все закрутилось, завертелось, — вдохновенно рассказывает о молодом руководителе Татьяна.

— Ну, Татьяна Михайловна уже расхваливает, — смущается Алена.

— Я всегда так говорила, — не унимается подчиненная.

— Потому, что все зависит от коллектива, — дипломатично отмечает заведующая.

— Все у нас пошло красиво. У Алены Вячеславовны столько мыслей…


«Ше-ре-ше-во… Боже, что за такое странное название?»

Алена родилась и выросла в деревне Добучин. После школы поступила в Пинский колледж искусств на специальность «организатор культурно-досуговой деятельности — режиссер народных обрядов и праздников». Дипломной работой девушки стал спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по повести-притче Ричарда Баха, которую она представила с одногруппниками. Постановка произвела фурор. Ребят даже отправляли с ней на международный фестиваль-конкурс «Новыя вяршыні».

А по распределению Алена попала в Шерешево, это было в августе 2018 года. Поселили девушку в дом к двум таким же молодым специалистам. Условия, говорит Алена, хорошие: у каждого по комнате, кухня и удобства — общие.


— Распределение у меня было в апреле, на четвертом курсе. Я уже с папой поговорила, обсудила все. Решили проситься поближе к дому, в деревню Мурава. Там хороший клуб, колхоз. Потом передумали, решили еще ближе — в Хореву. В какой-то момент передумала, выбрала все-таки Мураву. Пришла в отдел с документами, а мне предложили Шерешево. Я подумала: «Ше-ре-ше-во… Боже, что за такое странное название, где это?». Мне все рассказывали, как там все классно, какой там дом культуры — а я сидела и думала: где это и сколько километров от дома. Я вышла, позвонила папе, сказала: «Шерешево». Он сказал: «Соглашайся», — рассказала Алена.

— А почему не в город, как все?

— Мне в город не хотелось. Я бы не пошла. Моя деревня сейчас, можно сказать, пропадает. Есть желание поднять ее. Если бы мне сейчас предложили собраться и ехать поднимать мою родную деревню, то согласилась бы. Даже на добровольных началах. Стала бы — не знаю — хоть деревья обрезать. Есть во мне такое. Это от папы. Он сам живет в Добучине. И бабушка моя там. А моя двоюродная бабушка, которая всю жизнь прожила в Минске, в Добучин переехала и сказала, что тут намного лучше. Она сидит постоянно в огороде. Говорит: «Вот, здесь я живу!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний концерт «Как встретишь Новый год — так и проведёшь» #снаступающим

 
Теги: Минск
 
 
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С коллективом из худрука, техработницы, трех кочегаров и толпы творчески одаренных односельчан Аленка второй год доказывает, что культура в Шерешево not dead.
 
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