Я живу в Шерешево. Как 22-летняя завклубом Аленка учит односельчан любить мюзиклы

Источник материала: Tut.by

Два года назад 22-летняя Алена Вакульчик заканчивала обучение в пинском колледже искусств и готовилась уехать по распределению. Планы у молодого специалиста были наполеоновские — попасть в сельский дом культуры, чтобы «поднять деревню». Мечты девушки услышали. Из Пинска Алену отправили аккомпаниатором в центр культуры и досуга городского поселка Шерешево, потом перевели на должность режиссера, а через год назначили его директором. Дерзай, мол, поднимай. С коллективом из худрука, техработницы, трех кочегаров и толпы творчески одаренных односельчан Алена второй год доказывает, что культура в Шерешево not dead. В поселковом ДК она проводит концерты, организует дискотеки и ставит мюзиклы, которые собирают полный зал зрителей, десятки классов в Одноклассниках и сотни просмотров в инстаграме. Для Шерешево это — ого-го!





Название городского поселка Шерешево ласкает белорусское ухо. Оно шипит полесским ужом, рычит пущанским волком, шкворчит, как драник на сковородке. Иностранцам этого не понять. Говорят, как-то давно проезжала здесь одна американка, увидела на въезде знак «Шарашова», прочитала кириллицу латиницей, превратив суровый шипяще-сонорный набор звуков в приторную фонетическую солянку WapawoBa [Уапауоба] - и умилилась ее благозвучности.

По одной из версий, название поселка происходит от собственного имени Шереш, которое бытовало среди народов тюркского происхождения. Возможно, Шерешево было основано неизвестным тюрком, предполагает сайт местной школы .

Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

В Шерешево приезжают посмотреть на деревянную колокольню 1799 года, костел и два православных храма XIX века. А еще поселок интересен плотной жилой застройкой на центральных улицах: дома стоят так близко друг другу, что из окна кухни одной хаты можно увидеть, что происходит в гостиной у соседей. Местные объясняют это тем, что Шерешево строилось на болоте, поэтому свободной земли было мало. Говорят, в домелиорационные годы, когда воды было больше, морозы холоднее, а снег белее, весь поселок покрывался льдом — и из дома люди ездили на работу или в сельмаг на коньках.





«Не по феншую это»

Еще одна достопримечательность Шерешево, которая притягивает к себе людей, — это местный центр культуры и досуга. С 2019 года им руководит 22-летняя Алена Вакульчик. В маленьком коллективе к заведующей относятся, как к внучке. Молодого специалиста защищают даже в таких, казалось бы, пустяковых вопросах, как название должности. Если раньше Алена была директором ЦКиД, то теперь по документам она заведующая.

— А мы с этим не согласны. Что это за заведующая? Ну не по феншую это, — возмущается техработник Татьяна Байко.

— Я вот была художественным руководителем, а стала культорганизатором, — улыбается Ирина Нестерова, которую тоже задело переименование. — Худрук — это все-таки руководитель! А культорганизатор — какой-то Петрушка.



Центр культуры и досуга

Свою заведующую культработники не устают нахваливать.

— Когда Алена Вячеславовна возглавила наш клуб, у нас все реально поменялось. Все закрутилось, завертелось, — вдохновенно рассказывает о молодом руководителе Татьяна.

— Ну, Татьяна Михайловна уже расхваливает, — смущается Алена.

— Я всегда так говорила, — не унимается подчиненная.

— Потому, что все зависит от коллектива, — дипломатично отмечает заведующая.

— Все у нас пошло красиво. У Алены Вячеславовны столько мыслей…





«Ше-ре-ше-во… Боже, что за такое странное название?»

Алена родилась и выросла в деревне Добучин. После школы поступила в Пинский колледж искусств на специальность «организатор культурно-досуговой деятельности — режиссер народных обрядов и праздников». Дипломной работой девушки стал спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по повести-притче Ричарда Баха, которую она представила с одногруппниками. Постановка произвела фурор. Ребят даже отправляли с ней на международный фестиваль-конкурс «Новыя вяршыні».

А по распределению Алена попала в Шерешево, это было в августе 2018 года. Поселили девушку в дом к двум таким же молодым специалистам. Условия, говорит Алена, хорошие: у каждого по комнате, кухня и удобства — общие.





— Распределение у меня было в апреле, на четвертом курсе. Я уже с папой поговорила, обсудила все. Решили проситься поближе к дому, в деревню Мурава. Там хороший клуб, колхоз. Потом передумали, решили еще ближе — в Хореву. В какой-то момент передумала, выбрала все-таки Мураву. Пришла в отдел с документами, а мне предложили Шерешево. Я подумала: «Ше-ре-ше-во… Боже, что за такое странное название, где это?». Мне все рассказывали, как там все классно, какой там дом культуры — а я сидела и думала: где это и сколько километров от дома. Я вышла, позвонила папе, сказала: «Шерешево». Он сказал: «Соглашайся», — рассказала Алена.

— А почему не в город, как все?

— Мне в город не хотелось. Я бы не пошла. Моя деревня сейчас, можно сказать, пропадает. Есть желание поднять ее. Если бы мне сейчас предложили собраться и ехать поднимать мою родную деревню, то согласилась бы. Даже на добровольных началах. Стала бы — не знаю — хоть деревья обрезать. Есть во мне такое. Это от папы. Он сам живет в Добучине. И бабушка моя там. А моя двоюродная бабушка, которая всю жизнь прожила в Минске, в Добучин переехала и сказала, что тут намного лучше. Она сидит постоянно в огороде. Говорит: «Вот, здесь я живу!».