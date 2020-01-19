Лукашенко против толстосумов, песни премьер-министра, что почем и феномен мужской проституции. Тест

Источник материала: Tut.by

Неделя отметилась Гродно прямо в BMW X6 застрелили бизнесмена. Убийца не найден">громким убийством — бизнесмена из Гродно застрелили у собственного дома совсем как в лихие 1990-е. В Гомеле вынесли приговор экс-директору «Милкавиты» за взятки, а в Молодечно завод судится с местной газетой из-за фото мыла на веревочке. В Минске Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского.

Мы также рассказали и показали , как сегодня выглядят станции третьей линии метро, которые обещают пустить уже этим летом. Поговорили с дизайнером , который придумал самые необычные елки в стране, и узнали, кому принадлежит скандальный ресторан «Лебяжий». Что еще происходило на уходящей неделе — в нашем тесте.