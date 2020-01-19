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Капитан корабля под названием «ОСВОД»

19.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Обладая организаторскими способностям, в 2004 году он в короткие сроки сформировал актив районной организации ОСВОД и умело опирается на него. Игорь Феодосеевич добивается постоянного расширения влияния ОСВОД, роста числа первичек и юридических членов организации, численности членов общества и усиления работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водах.

Основными задачами ОСВОД этот опытный и грамотный руководитель считает проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев на воде и льду и обучение приемам спасения и оказания первой помощи на воде. Однако ключевой задачей спасателей Игорь Феодосеевич считает охрану и спасение жизни людей на водах, ведь жизнь человека – бесценна.

Будучи председателем районной организации, он оказывает практическую помощь первичным организациям ОСВОД, посещает трудовые коллективы, участвует в собраниях с родителями и мероприятиях с учащимися, часто выступает по вопросам безопасности людей на водах, активно пропагандирует цели и задачи ОСВОД.

Главным результатом деятельности Борисовской районной организации ОСВОД, проводимой совместно со всеми заинтересованными организациями, является устойчивое снижение количества несчастных случаев на водоемах, в том числе с гибелью людей.

По итогам областного соревнования Борисовская районная организация ОСВОД с 2006 года ежегодно признается лучшей, награждается дипломом и переходящим вымпелом Минского областного совета ОСВОД. Опыт работы Борисовской районной организации ОСВОД обобщен и распространен в области.

За активное участие в работе по предупреждению несчастных случаев на водах и за достигнутые результаты И.Ф. Шаплюк награжден многочисленными почетными грамотами районного, областного и республиканского уровней, а также нагрудным знаком «За заслуги».

В соответствии с решением президиума Борисовской районной организации ОСВОД за большой личный вклад в решение государственно значимых задач имя Игоря Шаплюка занесено в Книгу почета Борисовской районной организации ОСВОД. Игорю Феодосеевичу присвоено высокое звание «Человек года Минщины-2018».

– Мы, конечно, не в начале пути, мы многое сделали, и прогресс очевиден, но победы нет. И пока человечество будет существовать, у нас всегда будет работа, ведь опасность была, есть и, к сожалению, будет. Приходят новые поколения, новые люди, с ними обязательно нужно вести беседы. Людям необходимо периодически напоминать о том, что вода и огонь – источники повышенной опасности. Курение в постели, выход на неокрепший лед и многие другие случаи могут привести к необратимым последствиям, – подчеркивает Игорь Феодосеевич Шаплюк.

И вновь корабль под названием «ОСВОД» отправляется в плавание, а его бывалый капитан внимательно вглядывается в водную пучину с готовностью бросить спасательный круг тем, кто попал в беду.

Карина ВЕРХОВЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Борисова», фото Татьяны САКОВИЧ

 
 
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Спасатели ОСВОД – люди, которые первыми оказываются там, где случилась беда на воде, и стараются при возможности не допустить ее. Но очень важно и то, кто стоит у...
 
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