|
Снова осень. Погода в Гомеле на неделе
20.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные январь немного поиграл в зиму — но на этом все.
Потеплеет уже в понедельник. Столбик термометра поднимется до плюс трех, осадков не ожидается.
Во вторник и среду уже +5°С, ветер порывами до 17 м/с, возможны дожди.
В четверг — плюс два и без осадков.
В пятницу и вовсе до +6°С, ветер и небольшой дождь.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные январь немного поиграл в зиму - но на этом все.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)