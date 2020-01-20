Снова осень. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В выходные январь немного поиграл в зиму — но на этом все. По данным pogoda.by, в предстоящую неделю гомельчан снова ждет осень.



Фото: weather.com

Потеплеет уже в понедельник. Столбик термометра поднимется до плюс трех, осадков не ожидается.

Во вторник и среду уже +5°С, ветер порывами до 17 м/с, возможны дожди.

В четверг — плюс два и без осадков.

В пятницу и вовсе до +6°С, ветер и небольшой дождь.

Хорошей недели, друзья!

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