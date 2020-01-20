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Ждем новых температурных рекордов? Погода в Витебске на неделе

20.01.2020 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За три дня на прошлой неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов по теплу в белорусских городах. Судя по прогнозу Белгидромета, в северном регионе впереди новые рекорды: зима продолжает чудить.


Фото: @ost_picasso, instagram.com

В понедельник, 20 января, днем +1…3°C. Возможен мокрый снег. Ветрено.

Во вторник, 21 января, воздух прогреется аж до +6°C. Но в целом погода будет некомфортной: весь день дождь и сильный ветер — порывами до 18 метров в секунду.

В среду, 22 января, в течение суток +1…3°C. Небольшой мокрый снег. Сильный ветер.

В четверг, 23 января, похолодает: ночью подморозит до -2 градусов, днем на термометре около 0. Утром в прогнозе метель, днем — мокрый снег. Порывистый ветер.

В пятницу, 24 января, ночью около нуля, днем — +4…6°C. Дождь и ветер порывами до 12 метров в секунду.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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За три дня на прошлой неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов по теплу в белорусских городах. Судя по прогнозу Белгидромета, в северном регионе...
 
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