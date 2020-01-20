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Ждем новых температурных рекордов? Погода в Витебске на неделе
20.01.2020 07:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За три дня на прошлой неделе январь
В понедельник, 20 января, днем +1…3°C. Возможен мокрый снег. Ветрено.
Во вторник, 21 января, воздух прогреется аж до +6°C. Но в целом погода будет некомфортной: весь день дождь и сильный ветер — порывами до 18 метров в секунду.
В среду, 22 января, в течение суток +1…3°C. Небольшой мокрый снег. Сильный ветер.
В четверг, 23 января, похолодает: ночью подморозит до -2 градусов, днем на термометре около 0. Утром в прогнозе метель, днем — мокрый снег. Порывистый ветер.
В пятницу, 24 января, ночью около нуля, днем — +4…6°C. Дождь и ветер порывами до 12 метров в секунду.
Хорошей вам недели, друзья!
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