Ветер, плюсовая температура и немного дождей. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Зимы на этой неделе в Гродно снова не будет: нас ждет плюсовая температура, серость, дожди и ветер, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без осадков. Вечером — сильный ветер. Днем — до +3°C.

Во вторник — сплошная облачность, днем без осадков, вечером возможен дождь. Все время сильный ветер. Днем будет до +4°С.

В среду опять серо, дождливо и ветрено. Столбик термометра днем будет показывать +4°С.

В четверг сплошная облачность без осадков. Утром ненадолго выглянет солнце. Днем — до +3°С.

В пятницу сплошная облачность, сильный ветер и преимущественно без осадков, только к вечеру может пойти мокрый снег. Днем до +3°C.

Хорошей недели!

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