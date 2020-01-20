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Ветер, плюсовая температура и немного дождей. Погода в Гродно на неделе
20.01.2020 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимы на этой неделе в Гродно снова не будет: нас ждет плюсовая температура, серость, дожди и ветер,
В понедельник сплошная облачность, без осадков. Вечером — сильный ветер. Днем — до +3°C.
Во вторник — сплошная облачность, днем без осадков, вечером возможен дождь. Все время сильный ветер. Днем будет до +4°С.
В среду опять серо, дождливо и ветрено. Столбик термометра днем будет показывать +4°С.
В четверг сплошная облачность без осадков. Утром ненадолго выглянет солнце. Днем — до +3°С.
В пятницу сплошная облачность, сильный ветер и преимущественно без осадков, только к вечеру может пойти мокрый снег. Днем до +3°C.
Хорошей недели!
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Зимы и на этой неделе в Гродно не будет: нас снова ждет плюсовая температура, серость, дожди и ветер.
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