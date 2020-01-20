Ветрено и все еще осень. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

На улице стабильный «плюс», но не забываем утепляться — на неделе в Могилеве будет очень ветрено. Вы не поверите, но и снег, говорят, тоже выпадет (это не точно), а еще нас ждет немного солнца. В общем, странная зима продолжается.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 20 января, будет пасмурно и до +2 °С.

Во вторник потеплеет — +2…4 °С, но поднимется сильный ветер, порывы будут достигать 17 м/с.

В среду, 22 января, ветер немного утихнет, но порывы будут по-прежнему сильными — до 15 м/с. Ожидаются 0…+3 °С, мокрый снег, а к ночи — метель.

Четверг будет самым холодным днем недели — −1…+1 °С. Будет, в основном, пасмурно, но днем обещают солнце. Порывы ветра до 14 м/с, а к ночи снова обещают метель.

В пятницу, 24 января, столбик термометра взлетит сразу до +5 °С, будет пасмурно, без существенных осадков. А еще ветрено.

Хорошей недели, друзья!

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