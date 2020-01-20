«В организме - несколько сотен грамм бактерий». Известный ученый из США - о микробиоме

Источник материала: Tut.by

Беларусь посетил американский ученый с мировым именем: директор Института изучения микробиома Чикагского университета, лауреат премии Национального института здравоохранения США в области науки, профессор Эрик Дж. Памер. Господин Памер прочитал в Минске две лекции, а также побывал в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусском государственном медицинском университете и Национальной Академии наук Беларуси.



Директор Института изучения микробиома Чикагского университета, лауреат премии Национального института здравоохранения США в области науки, профессор Эрик Дж. Памер

В центре строят новый корпус и предполагается, что там будет отделение трансплантации костного мозга, а в случае таких высокотехнологичных операций очень важно владеть мировыми разработками в области микробиома. Памер и представители научно-практического центра обменялись своими идеями и договорились о сотрудничестве.

Эрик Памер считается один из самых известных экспертов в области микробиома. Простыми словами микробиом — это совокупность микроорганизмов, живущих в теле человека. Профессор — автор более 150 научных статей, индексированных в PubMed. Он исследует устойчивость микробиоты кишечника к инфекциям, вызванным Enterococcus faecium, Clostridium difficile и Klebsiella pneumoniae, у онкопациентов с иммуносупрессией.



Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, автор первой монографии на русском языке о микробиоме Игорь Стома

В Минске профессор впервые и приехал по приглашению белорусского ученого, стипендиата программы имени сенатора Фулбрайта, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игоря Стомы.



Профессор Эрик Памер, заместитель директора по медицинской части Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Калачик и заместитель директора центра по гематологии Анатолий Усс

В своем плотном графике американский ученый нашел время и для TUT.BY и рассказал о бактериях, которые живут внутри человека.

«У детей, которые играют с домашними животными, реже возникают аллергии и астма»

— Сегодня даже обычные люди много говорят о микробиоме. Как вам кажется, почему?

— Возможно, на людей производит впечатление информация о том, что внутри нашего организма много бактерий, а исследования демонстрируют то, что бактерии еще и влияют на нашу жизнь. Более того, бактерии в нашем кишечнике и вовсе создают отдельную экосистему.

— Есть ли бактерии в других органах?

— Бактерии в норме есть в полости рта, на коже, небольшое их количество может быть в легких. Однако полезные бактерии существуют главным образом в кишечнике, и наш организм устроен так, чтобы оттолкнуть патогенные, вредные бактерии.

— Я читала, что полезных бактерий у нас в организме несколько килограммов. Это так?

— Я тоже слышал об этой распространенной версии, но на самом деле количество бактерий в каждом конкретном случае индивидуально. Все люди разные, и у каждого человека разное количество бактерий в кишечнике. Меня эта цифра — в несколько килограмм бактерий в организме человека — удивляет. Речь может идти о нескольких сотнях грамм бактерий, но измерять их в килограммах — это слишком.





— Микробиом у ребенка, который родился с помощью кесарева сечения отличается от микробиома ребенка, родившегося естественным способом. Как это возможно?

— Ряд исследователей изучали эту тему, и становится все более очевидно, что в зависимости от типа родоразрешения различаются и бактерии, населяющие организм новорожденного. Появляется все больше доказательств, что это различие в дальнейшем может влиять на жизнь ребенка, но, конечно, в этой теме еще многое не изучено. Мы знаем, что бактерии в нашем кишечнике и других органах прежде всего влияют на иммунную систему, и сейчас мы стремимся понять, какие бактерии в этом смысле наиболее полезны.

— Верно ли я понимаю, что лучше, когда ребенок родился естественным способом?

— Это неоднозначный момент, потому что бывают ситуации, когда кесарево сечение необходимо и многие сейчас рождаются с его помощью. Да, есть некоторое влияние такого способа родоразрешения на микробиом ребенка, но мне бы не хотелось, чтобы у читателей сложилось о нем мнение, как о чем-то негативном.

— Влияет ли среда, в которой рос ребенок в детстве, на его иммунную систему? Я имею в виду, важно ли, чтобы он общался с домашними животными, находился в более натуральной среде?

— Есть гигиеническая гипотеза, на которую часто ссылаются ученые. Ее суть в том, что слишком стерильная окружающая среда может предрасполагать к развитию бронхиальной астмы и пищевым аллергиям. Были исследования, которые показывают, что у детей, которые играют с домашними животными, реже возникают аллергии и астма. Более того, проводились эксперименты на животных, подтверждающие эту гипотезу: иммунная система в таких случаях более устойчивая.





— Состав бактерий внутри нас со временем меняется?

— Да, микробиом может меняться. Во многом это зависит от питания, например того, кормила ли мама ребенка грудью. К трем годам у ребенка в кишечнике обычно формируется состав бактерий, схожий с тем, какой он у взрослого человека.

«Микробиом людей с ожирением пересадили мышам — и у мышей развилось ожирение»

— Какие продукты полезны для микробиома?

— Для кишечного микробиома полезны продукты с богатым содержанием клетчатки, а это фрукты и овощи.

— А что насчет мяса и молочных продуктов?

— Наилучший подход в этом плане — разнообразное питание. Чем более оно разнообразное, сбалансированное, тем более разнообразный и состав микробиома, что конечно же, очень хорошо.

— А фастфуд: чизбургеры, картошка фри — убивают хорошие бактерии внутри нас?

— Они не убивают бактерии, конечно, но я не знаком с исследованиями, где бы говорилось, что чизбургеры или картофель фри улучшают состояние нашего здоровья.





— Сейчас многие становятся вегетарианцами. Состав бактерий у вегетарианца отличается от состава бактерий у человека, который ест мясо и молоко?

— Эта тема исследовалась, и были даже работы, в которых испытуемые переходили от одного вида питания к другому. Сначала у них в рационе доминировало мясо, затем они переходили в вегетарианскую группу, где больше растительной пищи — и микробиом менялся. И опять-таки оказалось, что если снова вернуться в свою первоначальную группу, где преобладало мясо, то микробиом снова изменится. Однако более разнообразный микробиом все-таки у людей, которые едят разные продукты.

— Лишний вес у человека влияет на микробиом?

— Есть влияние лишнего веса на микробиом, но есть и противоположный процесс: микробиом может обусловливать развитие проблем с избыточным весом и ожирением. Были очень показательные исследования, когда микробиом от людей с ожирением пересадили мышам — и у мышей развилось ожирение. Это говорит о том, что по крайней мере наш микробиом способствует ожирению.





— А есть бактерии, которые помогают похудеть?

— Микробиом может способствовать и снижению веса, но мы еще не знаем, не приведут ли эти манипуляции с бактериями к каким-нибудь негативным последствиям. Нам еще нужно очень много исследований, чтобы это все изучить и сделать какой-то практический вывод.

«Бактерии, которые мы потеряли с приемом антибиотиков, со временем сами и восстановятся»

— Как вы относитесь к приему пробиотиков после приема антибиотиков? У нас их часто назначают.

— Исследования показывают, что пробиотики, которые сегодня широко доступны в продаже, — не очень эффективны. Мы в экспериментах изучаем защитные бактерии в кишечнике животных, и часть из них показали эффективность в восстановлении нормального микробиома после лечения антибиотиками. Но эти бактерии не могут выжить в кислородной среде, их трудно вырастить на питательных средах, пока неясно, как их культивировать так, чтобы они были доступны в форме лекарств. Чтобы все это сделать, нам нужно время, но я считаю, что эти бактерии будут намного более эффективными, чем то, что сейчас доступно обществу.





— Пока мы их получим, пройдет время, что делать сейчас после приема антибиотиков?

— Пациенты должны задать вопрос: действительно ли им нужны антибиотики для лечения того или иного заболевания. В США по мере того, как люди стали получать все больше информации о том, что многие инфекции вызывают вирусы, врачи стали более осторожны в назначениях, а пациенты — в использовании антибиотиков. Конечно, есть случаи, когда антибиотики необходимы, и они спасают жизнь. Однако стоит помнить, что антибиотики не действуют на вирусы, а большинство острых респираторных заболеваний (ОРЗ) вызываются именно вирусами.

Также важно понимать, что многие люди после приема антибиотиков себя прекрасно чувствуют, и им не нужно принимать какие-либо препараты. К тому же бактерии, которые мы потеряли с приемом антибиотиков, со временем сами и восстановятся. Да, это не произойдет в короткие сроки, но постепенно это получится. И нормальный микробиом уже будет в дальнейшем нас защищать от инфекций.