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«В организме - несколько сотен грамм бактерий». Известный ученый из США - о микробиоме
20.01.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь посетил американский ученый с мировым именем: директор Института изучения микробиома Чикагского университета, лауреат премии Национального института здравоохранения США в области науки, профессор Эрик Дж. Памер. Господин Памер прочитал в Минске две лекции, а также побывал в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусском государственном медицинском университете и Национальной Академии наук Беларуси.
В центре строят новый корпус и предполагается, что там будет отделение трансплантации костного мозга, а в случае таких высокотехнологичных операций очень важно владеть мировыми разработками в области микробиома. Памер и представители научно-практического центра обменялись своими идеями и договорились о сотрудничестве.
Эрик Памер считается один из самых известных экспертов в области микробиома. Простыми словами микробиом — это совокупность микроорганизмов, живущих в теле человека. Профессор — автор более 150 научных статей, индексированных в PubMed. Он исследует устойчивость микробиоты кишечника к инфекциям, вызванным Enterococcus faecium, Clostridium difficile и Klebsiella pneumoniae, у онкопациентов с иммуносупрессией.
В Минске профессор впервые и приехал по приглашению белорусского ученого, стипендиата программы имени сенатора Фулбрайта, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игоря Стомы.
В своем плотном графике американский ученый нашел время и для TUT.BY и рассказал о бактериях, которые живут внутри человека.
«У детей, которые играют с домашними животными, реже возникают аллергии и астма»
— Сегодня даже обычные люди много говорят о микробиоме. Как вам кажется, почему?
— Возможно, на людей производит впечатление информация о том, что внутри нашего организма много бактерий, а исследования демонстрируют то, что бактерии еще и влияют на нашу жизнь. Более того, бактерии в нашем кишечнике и вовсе создают отдельную экосистему.
— Есть ли бактерии в других органах?
— Бактерии в норме есть в полости рта, на коже, небольшое их количество может быть в легких. Однако полезные бактерии существуют главным образом в кишечнике, и наш организм устроен так, чтобы оттолкнуть патогенные, вредные бактерии.
— Я читала, что полезных бактерий у нас в организме несколько килограммов. Это так?
— Я тоже слышал об этой распространенной версии, но на самом деле количество бактерий в каждом конкретном случае индивидуально. Все люди разные, и у каждого человека разное количество бактерий в кишечнике. Меня эта цифра — в несколько килограмм бактерий в организме человека — удивляет. Речь может идти о нескольких сотнях грамм бактерий, но измерять их в килограммах — это слишком.
— Микробиом у ребенка, который родился с помощью кесарева сечения отличается от микробиома ребенка, родившегося естественным способом. Как это возможно?
— Ряд исследователей изучали эту тему, и становится все более очевидно, что в зависимости от типа родоразрешения различаются и бактерии, населяющие организм новорожденного. Появляется все больше доказательств, что это различие в дальнейшем может влиять на жизнь ребенка, но, конечно, в этой теме еще многое не изучено. Мы знаем, что бактерии в нашем кишечнике и других органах прежде всего влияют на иммунную систему, и сейчас мы стремимся понять, какие бактерии в этом смысле наиболее полезны.
— Верно ли я понимаю, что лучше, когда ребенок родился естественным способом?
— Это неоднозначный момент, потому что бывают ситуации, когда кесарево сечение необходимо и многие сейчас рождаются с его помощью. Да, есть некоторое влияние такого способа родоразрешения на микробиом ребенка, но мне бы не хотелось, чтобы у читателей сложилось о нем мнение, как о чем-то негативном.
— Влияет ли среда, в которой рос ребенок в детстве, на его иммунную систему? Я имею в виду, важно ли, чтобы он общался с домашними животными, находился в более натуральной среде?
— Есть гигиеническая гипотеза, на которую часто ссылаются ученые. Ее суть в том, что слишком стерильная окружающая среда может предрасполагать к развитию бронхиальной астмы и пищевым аллергиям. Были исследования, которые показывают, что у детей, которые играют с домашними животными, реже возникают аллергии и астма. Более того, проводились эксперименты на животных, подтверждающие эту гипотезу: иммунная система в таких случаях более устойчивая.
— Состав бактерий внутри нас со временем меняется?
— Да, микробиом может меняться. Во многом это зависит от питания, например того, кормила ли мама ребенка грудью. К трем годам у ребенка в кишечнике обычно формируется состав бактерий, схожий с тем, какой он у взрослого человека.
«Микробиом людей с ожирением пересадили мышам — и у мышей развилось ожирение»
— Какие продукты полезны для микробиома?
— Для кишечного микробиома полезны продукты с богатым содержанием клетчатки, а это фрукты и овощи.
— А что насчет мяса и молочных продуктов?
— Наилучший подход в этом плане — разнообразное питание. Чем более оно разнообразное, сбалансированное, тем более разнообразный и состав микробиома, что конечно же, очень хорошо.
— А фастфуд: чизбургеры, картошка фри — убивают хорошие бактерии внутри нас?
— Они не убивают бактерии, конечно, но я не знаком с исследованиями, где бы говорилось, что чизбургеры или картофель фри улучшают состояние нашего здоровья.
— Сейчас многие становятся вегетарианцами. Состав бактерий у вегетарианца отличается от состава бактерий у человека, который ест мясо и молоко?
— Эта тема исследовалась, и были даже работы, в которых испытуемые переходили от одного вида питания к другому. Сначала у них в рационе доминировало мясо, затем они переходили в вегетарианскую группу, где больше растительной пищи — и микробиом менялся. И опять-таки оказалось, что если снова вернуться в свою первоначальную группу, где преобладало мясо, то микробиом снова изменится. Однако более разнообразный микробиом все-таки у людей, которые едят разные продукты.
— Лишний вес у человека влияет на микробиом?
— Есть влияние лишнего веса на микробиом, но есть и противоположный процесс: микробиом может обусловливать развитие проблем с избыточным весом и ожирением. Были очень показательные исследования, когда микробиом от людей с ожирением пересадили мышам — и у мышей развилось ожирение. Это говорит о том, что по крайней мере наш микробиом способствует ожирению.
— А есть бактерии, которые помогают похудеть?
— Микробиом может способствовать и снижению веса, но мы еще не знаем, не приведут ли эти манипуляции с бактериями к каким-нибудь негативным последствиям. Нам еще нужно очень много исследований, чтобы это все изучить и сделать какой-то практический вывод.
«Бактерии, которые мы потеряли с приемом антибиотиков, со временем сами и восстановятся»
— Как вы относитесь к приему пробиотиков после приема антибиотиков? У нас их часто назначают.
— Исследования показывают, что пробиотики, которые сегодня широко доступны в продаже, — не очень эффективны. Мы в экспериментах изучаем защитные бактерии в кишечнике животных, и часть из них показали эффективность в восстановлении нормального микробиома после лечения антибиотиками. Но эти бактерии не могут выжить в кислородной среде, их трудно вырастить на питательных средах, пока неясно, как их культивировать так, чтобы они были доступны в форме лекарств. Чтобы все это сделать, нам нужно время, но я считаю, что эти бактерии будут намного более эффективными, чем то, что сейчас доступно обществу.
— Пока мы их получим, пройдет время, что делать сейчас после приема антибиотиков?
— Пациенты должны задать вопрос: действительно ли им нужны антибиотики для лечения того или иного заболевания. В США по мере того, как люди стали получать все больше информации о том, что многие инфекции вызывают вирусы, врачи стали более осторожны в назначениях, а пациенты — в использовании антибиотиков. Конечно, есть случаи, когда антибиотики необходимы, и они спасают жизнь. Однако стоит помнить, что антибиотики не действуют на вирусы, а большинство острых респираторных заболеваний (ОРЗ) вызываются именно вирусами.
Также важно понимать, что многие люди после приема антибиотиков себя прекрасно чувствуют, и им не нужно принимать какие-либо препараты. К тому же бактерии, которые мы потеряли с приемом антибиотиков, со временем сами и восстановятся. Да, это не произойдет в короткие сроки, но постепенно это получится. И нормальный микробиом уже будет в дальнейшем нас защищать от инфекций.
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Беларусь посетил американский ученый с мировым именем: директор Института изучения микробиома Чикагского университета, лауреат премии Национального института...
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