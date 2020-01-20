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«Не останавливаем движение - над нами ходят поезда». Как пробивают тоннель под «Площадью Ленина»
20.01.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Площадь Ленина» пробьют
Констукции на платформе станции «Площадь Ленина» появились еще на прошлой неделе.
— Сейчас монтируются металлоконструкции, которые отсекут от пассажиров зону работ. В течение недели — двух часть платформы закроют металлоконструкциями и обошьют металлическим листом, — рассказал директор тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов, когда механизированный щит «Алеся»
По словам представителя «Минскметростроя», предстоят трудоемкие работы.
— Сейчас ведем проходку под платформой, под действующим путем метрополитена. Приходится ручным отбойным инструментом вести вырубку большого объема бетона, — отмечает специалист. — Длина тоннеля под станцией «Площадь Ленина», — примерно семь метров. Нам нужно пройти под действующим метро. Не останавливаем движение — над нами ходят поезда. Но ведется постоянный мониторинг деформационного состояния конструкций действующей станции. Как только возникают нюансы или минимальная попытка угрозе безопасности — мы тут же останавливаем работу.
Напомним, два пешеходных тоннеля будут
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«Как только возникают нюансы или минимальная попытка угрозе безопасности - мы тут же останавливаем работу», - говорят в «Минскметрострое».
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