ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В крематории хранятся 54 невостребованные урны с прахом

20.01.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На сегодня в столице остаются невостребованными 54 урны с прахом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Спецкомбинат КБО».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это старая проблема, — отмечает замдиректора предприятия Сергей Тур. — После кремации тел умерших какая-то часть урн остается в крематории, и порой надолго. Мы периодически напоминаем об этом родственникам — звоним по телефону, пишем письма. Кто-то приедет, заберет. Другие не реагируют. По прошествии трех лет эти емкости захораниваем в общую могилу с установкой идентификационного знака согласно законодательству.

Последнее такое захоронение было в 2018-м на кладбище «Западное». Тогда в землю опустили 62 урны, которые находились в крематории начиная с 2015-го. Следующий погребальный ритуал намечен на 2021 год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если не найдутся близкие люди этих умерших - их захоронят в братской могиле в 2021 году.
 
Новости дня
Новости общества
 
«На обратной стороне листа - иконы». Минчанка нашла в почте необычную рекламу перманентного макияжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика