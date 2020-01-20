В крематории хранятся 54 невостребованные урны с прахом

Источник материала: Tut.by

На сегодня в столице остаются невостребованными 54 урны с прахом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Спецкомбинат КБО».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это старая проблема, — отмечает замдиректора предприятия Сергей Тур. — После кремации тел умерших какая-то часть урн остается в крематории, и порой надолго. Мы периодически напоминаем об этом родственникам — звоним по телефону, пишем письма. Кто-то приедет, заберет. Другие не реагируют. По прошествии трех лет эти емкости захораниваем в общую могилу с установкой идентификационного знака согласно законодательству.

Последнее такое захоронение было в 2018-м на кладбище «Западное». Тогда в землю опустили 62 урны, которые находились в крематории начиная с 2015-го. Следующий погребальный ритуал намечен на 2021 год.