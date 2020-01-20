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1255 многодетных семей на Гродненщине улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Уже формируют список

20.01.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

1255 многодетных семей на Гродненщине улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Уже формируют список

Жилье им будет предоставлено как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилом секторе.

Сейчас формируется  список очередников. Решением облисполкома каждому району будет доведено задание на 2020 год по предоставлению жилья многодетным семьям.  Они могут  воспользоваться предоставляемой господдержкой  и улучшить свои жилищные условия за счет реконструкции существующего жилья или приобретения пустующих домов в сельской местности.

 
Как сообщил первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Юрий Халимоненко, в области в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на 1 января 2019 года состояло 4817 многодетных семей. За прошлый год жильем обеспечены 1544 такие семьи, причем, 1509 семей получили новое жилье.
 
На 1 октября 2018 года в Гродно  в очереди на улучшение жилищных условий состояло 1308 многодетных семей. С того времени и до 1 января нынешнего года дополнительно встали на очередь еще 623 семьи, итого, желающих стало 1931. Что сделано за этот период и как выполняется поручение Главы государства о поддержке многодетных семей, рассказывает директор УКС Гродно Анатолий Врублевский:
 
– Построено и распределено на сегодняшний день 1023 квартиры. 215 многодетных семей пожелали построить индивидуальное жилье. От строительства квартир из числа очередников отказались 149 семей и еще 174 семьи сняты с очереди. В итоге, осталось распределить 370 квартир. Это  будет сделано во втором полугодии. Однако по мере движения очереди, примерно до 40 семей в месяц, она может возрасти более чем до 480 семей. Начиная с 2021 года, многодетные семьи будут ежегодно включаться в списки формирующихся ЖСПК.
 
1255 многодетных семей на Гродненщине улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Уже формируют список

 
Многодетные семьи в Гродно в основном получают жилье в новых микрорайонах Ольшанка, Грандичи.  Однако, как подчеркнул Анатолий Врублевский, основное жилье для  них будет  строиться в Грандичах. Там сейчас возводится восемь высоток, в  которые будут заселять и многодетные семьи. Со второго полугодия начнут возводить  жилье в микрорайоне Грандичи-3. По спискам администраций районов там примерно 40 четырехкомнатных квартир зарезервировано для многодетных семей.
 

Ситуация  для многодетных семей  может измениться  в связи с вступившим в силу  с 1 января нынешнего года Указом Президента РБ №345 «О семейном капитале». Согласно документу, с 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тысячи рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.  Люди смогут воспользоваться материнским капиталом для строительства, покупки жилья, погашения кредита. Как считает директор УКС Гродно, не исключено, что отказники попытаются восстановиться в очереди.

Николай ШЛЫК
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Жилье им будет предоставлено как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилом секторе. Сейчас формируется  список очередников. Решением облисполкома...
 
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