1255 многодетных семей на Гродненщине улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Уже формируют список

Источник материала: Вороновская газета





Жилье им будет предоставлено как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилом секторе.

Сейчас формируется список очередников. Решением облисполкома каждому району будет доведено задание на 2020 год по предоставлению жилья многодетным семьям. Они могут воспользоваться предоставляемой господдержкой и улучшить свои жилищные условия за счет реконструкции существующего жилья или приобретения пустующих домов в сельской местности.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Юрий Халимоненко, в области в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на 1 января 2019 года состояло 4817 многодетных семей. За прошлый год жильем обеспечены 1544 такие семьи, причем, 1509 семей получили новое жилье.

директор УКС Гродно Анатолий Врублевский: На 1 октября 2018 года в Гродно в очереди на улучшение жилищных условий состояло 1308 многодетных семей. С того времени и до 1 января нынешнего года дополнительно встали на очередь еще 623 семьи, итого, желающих стало 1931. Что сделано за этот период и как выполняется поручение Главы государства о поддержке многодетных семей, рассказывает

– Построено и распределено на сегодняшний день 1023 квартиры. 215 многодетных семей пожелали построить индивидуальное жилье. От строительства квартир из числа очередников отказались 149 семей и еще 174 семьи сняты с очереди. В итоге, осталось распределить 370 квартир. Это будет сделано во втором полугодии. Однако по мере движения очереди, примерно до 40 семей в месяц, она может возрасти более чем до 480 семей. Начиная с 2021 года, многодетные семьи будут ежегодно включаться в списки формирующихся ЖСПК.







Грандичи . Однако, как подчеркнул Анатолий Врублевский, основное жилье для них будет строиться в Грандичах. Там сейчас возводится восемь высоток, в которые будут заселять и многодетные семьи. Со второго полугодия начнут возводить жилье в микрорайоне Грандичи-3. По спискам администраций районов там примерно 40 четырехкомнатных квартир зарезервировано для многодетных семей. Многодетные семьи в Гродно в основном получают жилье в новых микрорайонах Ольшанка,. Однако, как подчеркнул Анатолий Врублевский, основное жилье для них будет строиться в Грандичах. Там сейчас возводится восемь высоток, в которые будут заселять и многодетные семьи. Со второго полугодия начнут возводить жилье в микрорайоне Грандичи-3. По спискам администраций районов там примерно 40 четырехкомнатных квартир зарезервировано для многодетных семей.

Ситуация для многодетных семей может измениться в связи с вступившим в силу с 1 января нынешнего года Указом Президента РБ №345 «О семейном капитале». Согласно документу, с 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тысячи рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. Люди смогут воспользоваться материнским капиталом для строительства, покупки жилья, погашения кредита. Как считает директор УКС Гродно, не исключено, что отказники попытаются восстановиться в очереди.

Николай ШЛЫК

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/