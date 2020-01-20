История дружбы маршрутчика и собаки. Как пес Мухтик «возит» пассажиров из Гродно в Барановичи

Источник материала: Tut.by

Водитель Владимир и собака Мухтик — неразлучные друзья. Они вместе ездили сначала на фуре по Беларуси и России, а сейчас возят людей на маршрутке Барановичи — Гродно. Историю дружбы водителя и собаки рассказывает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Три года назад Владимир подобрал Мухтика недалеко от своей дачи в Барановичах. Однажды взял в рейс — и понеслось.

— Сейчас мы неразлучные друзья. Думаю, судьба нас свела не просто так. Мухтик — мой ангел-хранитель. Когда я работал на фуре, были моменты — засыпал за рулем в далеких рейсах. Собака как тряханет — и все нормально. Мухтик сразу дал понять, что сидеть дома он не будет, хочет помогать мне. Раньше ездили на фуре, а сейчас работаем на маршрутке. Несколько раз в неделю перевозим людей в Гродно и обратно в Барановичи.

Во время поездок Мухтик спит в салоне, возле Владимира. Если пассажиры не против — подходит и знакомится с ними.



Фото: hrodna.life

— Дома оставлять я его не могу, он всегда рвется в дорогу. Поедешь без него, так он будет бежать за машиной пока не остановлюсь. Вместе мы работаем уже три года. За все это время только два раза пассажиры высказывались негативно. А так все довольны, видео снимают и фотографируют Мухтика. На сиденья пассажирские Мухтику запрыгивать не разрешаю, только на мое. Стоит мне отлучиться, как он уже на водительском месте — греет его для меня. А еще мой друг во время аварийных ситуаций людей успокаивает. Была как-то на дороге авария, я решил помочь — людей забрать. Мухтик сидел рядом с ними и стресс снимал.



Фото: hrodna.life



Фото: hrodna.life

Несколько месяцев назад Владимир забыл своего напарника в Гродно. Мухтика в Барановичи привез другой маршрутчик.

— Нас знают многие маршрутчики. Один мой коллега подобрал Мухтика и привез мне его. Все произошло случайно. Людей рассаживал в салоне, а Мухтик тем временем играл с ребенком на улице. Разобрался с пассажирами и поехал, думал, пес зашел в салон. Приезжаю в Барановичи, а собаки нет. Расстроился. После коллега привез Мухтика. Говорил, что он сидел возле входа на вокзал. Собака полдня пробыла в Гродно без меня… Был еще случай, когда я на фуре работал: он тоже как-то выскочил.



Фото: hrodna.life