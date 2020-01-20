ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История дружбы маршрутчика и собаки. Как пес Мухтик «возит» пассажиров из Гродно в Барановичи

20.01.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель Владимир и собака Мухтик — неразлучные друзья. Они вместе ездили сначала на фуре по Беларуси и России, а сейчас возят людей на маршрутке Барановичи — Гродно. Историю дружбы водителя и собаки рассказывает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Три года назад Владимир подобрал Мухтика недалеко от своей дачи в Барановичах. Однажды взял в рейс — и понеслось.

— Сейчас мы неразлучные друзья. Думаю, судьба нас свела не просто так. Мухтик — мой ангел-хранитель. Когда я работал на фуре, были моменты — засыпал за рулем в далеких рейсах. Собака как тряханет — и все нормально. Мухтик сразу дал понять, что сидеть дома он не будет, хочет помогать мне. Раньше ездили на фуре, а сейчас работаем на маршрутке. Несколько раз в неделю перевозим людей в Гродно и обратно в Барановичи.

Во время поездок Мухтик спит в салоне, возле Владимира. Если пассажиры не против — подходит и знакомится с ними.


Фото: hrodna.life

— Дома оставлять я его не могу, он всегда рвется в дорогу. Поедешь без него, так он будет бежать за машиной пока не остановлюсь. Вместе мы работаем уже три года. За все это время только два раза пассажиры высказывались негативно. А так все довольны, видео снимают и фотографируют Мухтика. На сиденья пассажирские Мухтику запрыгивать не разрешаю, только на мое. Стоит мне отлучиться, как он уже на водительском месте — греет его для меня. А еще мой друг во время аварийных ситуаций людей успокаивает. Была как-то на дороге авария, я решил помочь — людей забрать. Мухтик сидел рядом с ними и стресс снимал.


Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

Несколько месяцев назад Владимир забыл своего напарника в Гродно. Мухтика в Барановичи привез другой маршрутчик.

 — Нас знают многие маршрутчики. Один мой коллега подобрал Мухтика и привез мне его. Все произошло случайно. Людей рассаживал в салоне, а Мухтик тем временем играл с ребенком на улице. Разобрался с пассажирами и поехал, думал, пес зашел в салон. Приезжаю в Барановичи, а собаки нет. Расстроился. После коллега привез Мухтика. Говорил, что он сидел возле входа на вокзал. Собака полдня пробыла в Гродно без меня… Был еще случай, когда я на фуре работал: он тоже как-то выскочил.


Фото: hrodna.life

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Владимир и собака Мухтик - неразлучные друзья. Они вместе ездили сначала на фуре по Беларуси и России, а сейчас возят людей на маршрутке Барановичи -...
 
Новости дня
Новости общества
 
«На въезде - арка, в планах - университет». 60 лет назад Молодечно перестал быть областным центром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика