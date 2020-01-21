Почему остановились работы на мосту на Юбилейной в Полоцке и каким он будет после ремонта

Источник материала: Tut.by

Реконструкция моста через Западную Двину на улице Юбилейной в Полоцке скоро возобновится и «пойдет по новому сценарию», сообщают «Витебские вести». Как будет выглядеть мост?



Реконструкция моста в ноябре 2019 года. Фото: Сергей Крышен, портал gorod214.by

В последний месяц на мосту не видно строителей, и горожане беспокоятся: почему остановились работы?

Приостановка работ, поясняют в УКС райисполкома, вызвана корректировкой проекта. Сначала хотели усилить часть несущих балок. Но когда с моста сняли асфальтовое покрытие, выяснилось, что все железобетонные и металлические элементы требуют полной замены.

Таким образом, в Полоцке фактически построят новый мост. От старого останутся лишь вертикальные опоры, их усилят «защитной рубашкой». А горизонтальные конструкции полностью демонтируют и возведут новые.

Проезжая часть моста увеличится с 8 до 9 метров (3 полосы движения по 3 м). Ширина одного тротуара составит 1,5 м, а второго, с велодорожкой, — 4,5 м.



Макет будущего моста

А вот внешний вид моста решили сохранить. Привычную полочанам металлическую арку демонтируют, но потом возведут заново.

Мост необходимо освободить от кабельных сетей. Перекинуть коммуникации на противоположный берег реки планируют путем подводного бурения с прокладкой трубопроводов. Дно реки обследуют водолазы. Затем строители демонтируют железобетонные балки. Конструкции разрежут на три части и кранами снимут на землю.

Сметная стоимость строительства — 12 млн рублей. Завершить реконструкцию моста полоцкие власти намерены до конца 2020 года.

Мост через Западную Двину в Полоцке возвели в 1934 году. В войну он был частично разрушен, в 1965-м — восстановлен.

Мост закрыли на капремонт 8 октября 2019 года.