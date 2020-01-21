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Брестские таможенники задержали фуру с контрабандным горячим шоколадом на 40 тысяч рублей
21.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком нашли брестские таможенники в фуре на польско-белорусской границе,
Контрабанду обнаружили в пункте пропуска «Козловичи».
Автомобиль DAF ехал из Нидерландов в Беларусь. Среди указанного в документах товара таможенники нашли незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка. Партию оценили в 40 тысяч белорусских рублей.
За недекларирование товара нарушителю грозит штраф в размере до 30% от стоимости контрабандных товаров.
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Теперь перевозчику грозит штраф до 30% от стоимости контрабандного товара.
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