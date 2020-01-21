Брестские таможенники задержали фуру с контрабандным горячим шоколадом на 40 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком нашли брестские таможенники в фуре на польско-белорусской границе, сообщает ГТК.





Контрабанду обнаружили в пункте пропуска «Козловичи».

Автомобиль DAF ехал из Нидерландов в Беларусь. Среди указанного в документах товара таможенники нашли незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка. Партию оценили в 40 тысяч белорусских рублей.

За недекларирование товара нарушителю грозит штраф в размере до 30% от стоимости контрабандных товаров.