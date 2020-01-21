«У нас появилась надежда» Семья музыкантов, где у папы Паркинсон, благодарна белорусам за помощь

Источник материала: Tut.by

Помните скрипачку из Гомеля Татьяну Музыченко, которая вынуждена на скромную зарплату музыканта тянуть всю свою многодетную семью после того, как ее муж Родион внезапно заболел болезнью Паркинсона ? Так вот, у нас для вас хорошая новость. И ее авторы на этот раз — вы, наши читатели!





— У нас нет слов, — с трудом сдерживают эмоции наши герои. — В первые дни после публикации телефон просто не умолкал, звонили друзья, старые знакомые и совсем незнакомые люди отовсюду. И благодаря всем им у нас теперь появилась надежда.

«На мне сломался ген». Как Таня и ее скрипка спасают молодого мужа от «старческой» разрушительной болезни

У Татьяны и Родиона глаза блестят от слез радости и удивления. Такой мощной поддержки они явно не ожидали. Про каждый звонок, каждое предложение помощи они рассказывают подробно и стараются в своих упоминаниях никого не упустить.

— Позвонила семья из Минска, думали, что мы тоже там живем, предложили: «Давайте мы посмотрим вашу Ирочку, пока вы на работе». Другие позвонили: «У нас свой огород, давайте вам привезем замороженных ягод». Преподаватель английского вызвалась подготовить Машу к поступлению. Уроки проводит по скайпу, уже два занятия было!

— Про Америку расскажи, — подсказывает супруге Родион.

— Точно! Представляете, из Америки позвонили: «Давайте вашего Ярика на конкурс в Нью-Йорк отправим — оплатим все расходы». Но мы посмотрели, что там очень серьезный конкурс, победители потом играют в Карнеги-холл. Конкурсанту необходимо выучить несколько произведений современных композиторов, а у Ярика нагрузка огромная плюс концерт в мае, в котором будет солировать, не бросишь ведь подготовку.

— Про Лешу еще, — снова напоминает Родион.

— Леша Романьков! Наш друг! Перечислил деньги на велотренажер для Родиона! Мы уже выбрали и заказали.

— Вы напишите, как мы всем-всем-всем очень сильно благодарны. И Свете нашей, и Жанне (эти женщины, знакомые семьи, рассказали TUT.BY о проблеме. — Прим. Ред.).





В общей сложности наши дорогие читатели уже перечислили Горбатовским-Музыченко почти две тысячи рублей. Эти деньги они планируют потратить на обследование Родиона.

— Еще раньше врачи нам говорили, что некоторые симптомы Родиона нетипичны для Паркинсона. Его ноги не должны при этой болезни так себя вести, то есть он не должен падать при ходьбе. Предположили, что, возможно, что-то еще присоединилось к его основному диагнозу. Но что — определить так и не смогли, рекомендовали обследоваться за границей. Но какие нам заграницы? Поэтому мы просто послушали и смирились с горем. А теперь, когда добрые люди собрали для нас деньги, появилась надежда на это обследование. Не знаем еще, сколько надо, но начало положено. А вдруг удастся установить причину и устранить ее? Представляете, тогда Родион сможет нормально ходить!

Дорогие читатели TUT.BY! Если вы хотите помочь семье Горбатовских-Музыченко, это можно сделать, перечислив деньги на благотворительный счет. Вот его реквизиты: Открыт в филиале 300/204 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY21300

УНП: 400207877

Получатель: Горбатовский Родион Леонидович.

Счет в рублях: BY81 AKBB 3134 0000 1222 3302 0204 BYN (если интернет-банкинг Беларусбанка требует ввести три цифры из паспорта — 344).

(Транзитный счёт BY91 AKBB 3819 3821 0025 5300 0000 указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка, клиентам интернет-банкингов других банков следует выбирать «перевод юридическому лицу»).

Назначение платежа: благотворительность. Также вы можете позвонить Татьяне по номеру +375 33 611 30 35.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com