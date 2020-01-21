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«У нас появилась надежда» Семья музыкантов, где у папы Паркинсон, благодарна белорусам за помощь
21.01.2020 07:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните скрипачку из Гомеля Татьяну Музыченко, которая вынуждена на скромную зарплату музыканта тянуть всю свою многодетную семью после того, как ее муж Родион внезапно
— У нас нет слов, — с трудом сдерживают эмоции наши герои. — В первые дни после публикации телефон просто не умолкал, звонили друзья, старые знакомые и совсем незнакомые люди отовсюду. И благодаря всем им у нас теперь появилась надежда.
У Татьяны и Родиона глаза блестят от слез радости и удивления. Такой мощной поддержки они явно не ожидали. Про каждый звонок, каждое предложение помощи они рассказывают подробно и стараются в своих упоминаниях никого не упустить.
— Позвонила семья из Минска, думали, что мы тоже там живем, предложили: «Давайте мы посмотрим вашу Ирочку, пока вы на работе». Другие позвонили: «У нас свой огород, давайте вам привезем замороженных ягод». Преподаватель английского вызвалась подготовить Машу к поступлению. Уроки проводит по скайпу, уже два занятия было!
— Про Америку расскажи, — подсказывает супруге Родион.
— Точно! Представляете, из Америки позвонили: «Давайте вашего Ярика на конкурс в Нью-Йорк отправим — оплатим все расходы». Но мы посмотрели, что там очень серьезный конкурс, победители потом играют в Карнеги-холл. Конкурсанту необходимо выучить несколько произведений современных композиторов, а у Ярика нагрузка огромная плюс концерт в мае, в котором будет солировать, не бросишь ведь подготовку.
— Про Лешу еще, — снова напоминает Родион.
— Леша Романьков! Наш друг! Перечислил деньги на велотренажер для Родиона! Мы уже выбрали и заказали.
— Вы напишите, как мы всем-всем-всем очень сильно благодарны. И Свете нашей, и Жанне (эти женщины, знакомые семьи, рассказали TUT.BY о проблеме. — Прим. Ред.).
В общей сложности наши дорогие читатели уже перечислили Горбатовским-Музыченко почти две тысячи рублей. Эти деньги они планируют потратить на обследование Родиона.
— Еще раньше врачи нам говорили, что некоторые симптомы Родиона нетипичны для Паркинсона. Его ноги не должны при этой болезни так себя вести, то есть он не должен падать при ходьбе. Предположили, что, возможно, что-то еще присоединилось к его основному диагнозу. Но что — определить так и не смогли, рекомендовали обследоваться за границей. Но какие нам заграницы? Поэтому мы просто послушали и смирились с горем. А теперь, когда добрые люди собрали для нас деньги, появилась надежда на это обследование. Не знаем еще, сколько надо, но начало положено. А вдруг удастся установить причину и устранить ее? Представляете, тогда Родион сможет нормально ходить!
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Помните скрипачку из Гомеля Татьяну Музыченко, которая вынуждена на скромную зарплату музыканта тянуть всю многодетную семью после того, как ее муж Родион шесть...
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