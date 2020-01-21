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Когда в Могилевской области прогнозируют эпидемию ОРВИ
21.01.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом или ОРВИ в Могилевской области сейчас стабильная,
При этом сезонного подъема заболеваний может и не произойти — вакцинация населения в области прошла хорошо. Привить от гриппа в этом году планировалось приблизительно 40% населения области.
По информации эпидемиологов, привили более 440 тысяч жителей региона. Вакцину получили почти 70% людей группы-риска, более половины рабочего населения и приблизительно 40% детей. По словам медиков, этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.
Но не стоит забывать и об элементарной профилактике: чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, здоров питаться. А если заболел, не посещать общественные места, чтобы не заразить других людей.
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Кстати, от гриппа привиты более 440 тысяч жителей региона.
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