Когда в Могилевской области прогнозируют эпидемию ОРВИ

Источник материала: Tut.by

Эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом или ОРВИ в Могилевской области сейчас стабильная, сообщает ТРК «Могилев». Сезонный рост заболеваемости традиционно ожидается в конце января — начале февраля, уточнили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото с сайта thekievtimes.ua

При этом сезонного подъема заболеваний может и не произойти — вакцинация населения в области прошла хорошо. Привить от гриппа в этом году планировалось приблизительно 40% населения области.

По информации эпидемиологов, привили более 440 тысяч жителей региона. Вакцину получили почти 70% людей группы-риска, более половины рабочего населения и приблизительно 40% детей. По словам медиков, этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Но не стоит забывать и об элементарной профилактике: чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, здоров питаться. А если заболел, не посещать общественные места, чтобы не заразить других людей.