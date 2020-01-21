В Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Источник материала: Tut.by

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

«21 января на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, который сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.

В Минске также прогнозируется сильный ветер, но его порывы будут чуть слабее — до 15−18 м/c.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).