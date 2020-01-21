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В Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

21.01.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

«21 января на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, который сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.

В Минске также прогнозируется сильный ветер, но его порывы будут чуть слабее — до 15−18 м/c.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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«21 января на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, который сохранится до конца дня», - говорится в...
 
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