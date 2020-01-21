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«Это было очень страшно!». В Витебске из газовой трубы на подъезде многоэтажки шел огонь

21.01.2020 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В доме № 39−3 на улице Чкалова в Витебске днем 20 января произошло ЧП: из газовой трубы, которая идет по подъезду, шел огонь. Никто не пострадал, но жители очень испугались. Видео возгорания разместил паблик «Типичный Витебск».


Фото: «Типичный Витебск»

На место происшествия сразу же приехали сотрудники МЧС.

— Никто не пострадал. Эвакуация жильцов и помощь спасателей не понадобилась. Проблему решали представители газовой службы, — сообщили TUT.BY в областном УМЧС.

Одной из свидетельниц происшествия стала Наталья. В момент возгорания она проходила мимо дома.

— Было очень страшно даже просто это видеть, — говорит горожанка. — Тем более страшно было за людей, которые живут в этом подъезде.

По ее словам, вслед за спасателями во двор дома приехали газовщики и милиция. Огонь потушили оперативно. Затем из подъезда начали выходить жильцы.

На предприятии «Витебскоблгаз» комментарий получить пока не удалось.

 
Теги: Витебск
 
 
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В доме № 39−3 на улице Чкалова в Витебске днем 20 января произошло ЧП.
 
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