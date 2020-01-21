«Это было очень страшно!». В Витебске из газовой трубы на подъезде многоэтажки шел огонь

Источник материала: Tut.by

В доме № 39−3 на улице Чкалова в Витебске днем 20 января произошло ЧП: из газовой трубы, которая идет по подъезду, шел огонь. Никто не пострадал, но жители очень испугались. Видео возгорания разместил паблик «Типичный Витебск».



Фото: «Типичный Витебск»

На место происшествия сразу же приехали сотрудники МЧС.

— Никто не пострадал. Эвакуация жильцов и помощь спасателей не понадобилась. Проблему решали представители газовой службы, — сообщили TUT.BY в областном УМЧС.

Одной из свидетельниц происшествия стала Наталья. В момент возгорания она проходила мимо дома.

— Было очень страшно даже просто это видеть, — говорит горожанка. — Тем более страшно было за людей, которые живут в этом подъезде.

По ее словам, вслед за спасателями во двор дома приехали газовщики и милиция. Огонь потушили оперативно. Затем из подъезда начали выходить жильцы.

На предприятии «Витебскоблгаз» комментарий получить пока не удалось.