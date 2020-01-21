В Гродно жители дома на Лидской жалуются на ночной клуб, шумных посетителей и громкую музыку

Источник материала: Tut.by

Жители многоэтажного дома по улице Лидской в Гродно столкнулись с проблемой: года они не могут спокойно заснуть из-за соседства с развлекательным центром «Галактика», где каждую пятницу и субботу с 22.00 до 5.00 проходят дискотеки. Жильцы жалуются на громкую музыку, которая доносится из клуба, и автомобилистов, которые собираются ночью на стоянке. В ситуации разбирался «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

— От громкой музыки из клуба дребезжат оконные стекла. На парковке под окнами может собраться до пятидесяти автомобилей, водители включают музыку и открывают двери, сигналят, соревнуются в скорости, — рассказала жительница дома Нина. — Молодежь кричит, ругается, пьет, бьет бутылки, дерется. Из газона и крытой контейнерной площадки сделали туалет.

По словам жителей, ночью кто-то постоянно звонит в домофон, чтобы под разными предлогами попасть в подъезд. Когда обнаружили в подъезде бутылки и даже использованные шприцы, впускать незнакомцев перестали, но звонки среди ночи продолжаются.

Усмирять «отдыхающих» на парковке приходится самостоятельно, а когда ситуация выходит из-под контроля, звонят в милицию. Некоторым не раз приходилось давать показания среди ночи.

— Дежурных из охраны ситуация на паркинге не интересует — они смотрят только внутри. Патрульные милиционеры приезжают по факту вызова: кого я поймал, тех и задержали. Пишут протокол, и мы вместе видим, что в тридцати метрах от служебного авто кто-то справляет нужду, но они не реагируют! — возмущается житель дома Ян Паняшин и показывает видеозаписи на телефоне.



Фото: vgr.by

К тому же в баки около дома приносят мусор из клуба, так как, по словам жильцов, он не помещается в контейнеры заведения.

В октябре прошлого года, после многочисленных обращений в разные инстанции, жильцы направили коллективную жалобу в горисполком. Они описали ситуацию и просили решить проблему.

На Лидскую выезжала комиссия, в которую входили представители центра культуры, отдела департамента охраны, ГАИ и областной санстанции. Сделали в двух квартирах замеры звука, доносящегося из клубной аппаратуры. Выяснилось, что показатели превысили допустимые. Заведующую развлекательного центра привлекли к административной ответственности и дали предписание исправить недостатки. При повторных замерах показатели были в норме.

— Мы настроили громкость музыки и закрыли вход со стороны парковки, теперь посетители заходят только с центрального, — комментирует ситуацию директор Гродненского городского Центра культуры Владимир Сацюк. — Из туалета никогда никого не выгоняли — туда может зайти любой и платить за вход в клуб не надо. Тут только вопрос культуры и порядочности людей.

Руководство «Галактики» уверяет, что мусор в баки жильцов больше не перекладывают: с соответствующими службами заключили дополнительное соглашение, и сейчас мусор вывозят и в субботу, и в воскресенье.

В Октябрьском отделе Департамента охраны рассказали, что с июля 2018-го до конца прошлого года с руководством клуба у ведомства был заключен договор — сотрудники охраны следили за порядком в клубе на протяжении всего времени его работы.

— Если правонарушение на прилегающей территории попадало в поле зрения сотрудников, они пресекали его и доставляли виновников для разбирательства в РОВД, — пояснил заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Октябрьского отдела Департамента охраны МВД РБ Александр Михалкевич. — Парковка — место общего пользования, и запрещать находиться там мы не можем.



Фото: vgr.by

Вблизи «Галактики» охраняют общественный порядок четверо сотрудников милиции.

— Патрульные дежурят у развлекательного центра с пятницы по воскресенье с 23.00 до 6.00. До 23.00 патрулируют два-три солдата срочной службы внутренних войск МВД, у которых есть спецсредства, чтобы задерживать правонарушителей, — сообщили в Октябрьском РОВД.

Возможности увеличить количество патрульных пока нет.

Жильцы высотки уверяют, что мириться с ситуацией не намерены и будут добиваться того, чтобы клуб закрыли или перенесли в другое место, если его время работы нельзя сократить хотя бы до двух часов ночи.