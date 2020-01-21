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Сегодня, 21 января, в Борисове пройдет коллегия Минского областного управления МЧС

21.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии примет участие руководство Миноблисполкома, Министерства по чрезвычайным ситуациям, областного управления МЧС и начальники районных подразделений по ЧС.

В ушедшем году спасателям области благодаря проведению комплексной работы во взаимодействии с субъектами профилактики, органами власти удалось достичь снижения количества пожаров (1456/1589, -8,4 %) и гибели людей на них (121/150). На территории региона не допущено гибели детей от огня.        

Продолжена работа по созданию безопасных условий на объектах региона. В 2019 году системами пожарной автоматики оборудованы 56 объектов социальной сферы.

Важным событием для жителей области стало открытие регионального центра безопасности в Борисове.

В минувшем году начало функционировать новое аварийно-спасательное подразделение в Смолевичском районе. В 2019-м приступили и к строительству пожарного депо в Логойске, начали проектирование пожарного депо в г. Березино.

Спасатели продолжают искать новые эффективные формы и методы работы с населением для повышения уровня информированности и образованности в области безопасности жизнедеятельности. В населенных пунктах Минщины появились новые граффити в стиле МЧС, оборудованы тематические остановочные пункты, детские площадки.
Сегодня информацию о безопасности можно увидеть на номерках в поликлиниках, на этикетках детских игрушек, керамических и хлебобулочных изделияй.

Традиционно в рядах спасателей культивируется занятие спортом. Физическая выносливость, сила, скорость являются гарантами выполнения задач по спасению людей и материальных ценностей. Третий год подряд спасатели Минщины занимают первое место в спартакиаде органов по ЧС Республики Беларусь.

Начало мероприятия – в 15.00 по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 113.

Контакты: Диана Железняк, +375447026066.

 
 
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