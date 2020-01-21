«В первое время стеснялась даже в туалет ходить». Пары - о жизни с родителями

Источник материала: Tut.by

Начало совместной жизни с партнером всегда сопровождается периодом привыкания друг к другу. А теперь представьте, как усложняется это время, если пара живет еще и с родителями одного из партнеров. Мы пригласили в студию таких людей и узнали, как они привыкали к такому сожительству, как организован их быт, в чем минусы такого соседства и почему они до сих пор не переехали.