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«В первое время стеснялась даже в туалет ходить». Пары - о жизни с родителями

21.01.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало совместной жизни с партнером всегда сопровождается периодом привыкания друг к другу. А теперь представьте, как усложняется это время, если пара живет еще и с родителями одного из партнеров. Мы пригласили в студию таких людей и узнали, как они привыкали к такому сожительству, как организован их быт, в чем минусы такого соседства и почему они до сих пор не переехали.

 
 
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