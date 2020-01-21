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Можно ли быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора?

21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Можно ли быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора?
На вопросы, связанные с уплатой налогов индивидуальными предпринимателями и ремесленниками, ответила начальник отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС по Первомайскому району Витебска Вета Щекочихина.

– Можно ли обжаловать результаты проверки Министерства по налогам и сборам, проведенной у меня как у индивидуального предпринимателя?
Сергей, Оршанский район

– Индивидуальный предприниматель вправе не позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта проверки представить в письменном виде свои возражения по акту проверки в налоговый орган. По истечении установленного срока возражения к рассмотрению не принимаются. Решение по акту проверки может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу налогового органа в течение 30 календарных дней со дня его вынесения.

– Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Обязательно ли сразу обращаться в налоговую инспекцию?
Анна, Витебск

– При регистрации физического лица в качестве ИП регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, Фонда социальной защиты населения, а также регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах». Следовательно, индивидуальному предпринимателю не нужно обращаться в налоговый орган по вопросу постановки на учет.

– Шью платья. В начале октября заплатила единый налог за месяц, но в этот период заказов у меня не было. Можно ли вернуть налог или использовать его в зачет другого месяца?
Наталья, Витебск

– Зачет или возврат суммы уплаченного единого налога по причине отсутствия заказов законодательством не предусмотрен. Это возможно только при наличии оснований, установленных ст. 344 Налогового кодекса. К таким основаниям, в частности, относятся:

  • временная нетрудоспособность физического лица, подтвержденная соответствующими документами;
  • утрата права пользования помещением, в котором осуществлялась деятельность (на основании подтверждающих документов);
  • неосуществление деятельности в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.

– Как ремесленник я изготавливаю игрушки из глины, хотела бы еще заняться репетиторством. Придется ли тогда платить еще и единый налог?
Ирина, Витебск

– Ремесленники уплачивают ремесленный сбор один раз в календарный год в размере одной базовой величины. Для осуществления физическим лицом репетиторской деятельности государственная регистрация не требуется: можно быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора. Деятельность по репетиторству облагается единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

До дня начала оказания услуг по репетиторству физические лица подают в налоговый орган уведомление в письменном виде или через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, которую они предполагают осуществлять, а также периода и места ее осуществления. На основании этого уведомления налоговый орган исчисляет сумму единого налога, которую физическое лицо обязано уплатить не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.

В вашем случае придется уплачивать:

  • сбор за осуществление ремесленной деятельности в размере одной базовой величины в календарный год;
  • единый налог в размере установленной ставки единого налога в месяце, в котором осуществляется деятельность по репетиторству.

– Занимаюсь ремонтом квартир, единый налог плачу до начала работ с указанием места их проведения. Заплатил налог, указав город Витебск, а заказ получил из Сенненского района. Как правильно поступать в подобных случаях?
Игорь, Витебск

– Если физическое лицо осуществляет деятельность, по которой уплачивается единый налог, в нескольких населенных пунктах, в которых установлены разные ставки, то налог уплачивается по наиболее высокой из них.

В Витебске ставка единого налога при осуществлении деятельности по штукатурным, малярным, стекольным работам, работам по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов установлена в размере 118 рублей в месяц; при выполнении таких работ в других населенных пунктах Витебской области (за исключением Новополоцка, Орши и Полоцка) – 25 рублей в месяц. Следовательно, если в одном календарном месяце выполняются работы в Витебске и в Сенненском районе и единый налог уплачивается по ставке, установленной в Витебске, то производить доплату не требуется.

В то же время если в уведомлении, направленном в налоговый орган, вы указали только одно место осуществления деятельности, то при изменении условий деятельности не позднее дня, предшествующего дню этих изменений, следует уведомить об этом налоговый орган.

Виктория Дашкевич,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
Теги: Витебск
 
 
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