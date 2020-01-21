Можно ли быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора?

Источник материала: Полесская правда



На вопросы, связанные с уплатой налогов индивидуальными предпринимателями и ремесленниками, ответила начальник отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС по Первомайскому району Витебска Вета Щекочихина.

– Можно ли обжаловать результаты проверки Министерства по налогам и сборам, проведенной у меня как у индивидуального предпринимателя?

Сергей, Оршанский район

– Индивидуальный предприниматель вправе не позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта проверки представить в письменном виде свои возражения по акту проверки в налоговый орган. По истечении установленного срока возражения к рассмотрению не принимаются. Решение по акту проверки может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу налогового органа в течение 30 календарных дней со дня его вынесения.

– Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Обязательно ли сразу обращаться в налоговую инспекцию?

Анна, Витебск

– При регистрации физического лица в качестве ИП регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, Фонда социальной защиты населения, а также регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах». Следовательно, индивидуальному предпринимателю не нужно обращаться в налоговый орган по вопросу постановки на учет.

– Шью платья. В начале октября заплатила единый налог за месяц, но в этот период заказов у меня не было. Можно ли вернуть налог или использовать его в зачет другого месяца?

Наталья, Витебск

– Зачет или возврат суммы уплаченного единого налога по причине отсутствия заказов законодательством не предусмотрен. Это возможно только при наличии оснований, установленных ст. 344 Налогового кодекса. К таким основаниям, в частности, относятся:

временная нетрудоспособность физического лица, подтвержденная соответствующими документами;

утрата права пользования помещением, в котором осуществлялась деятельность (на основании подтверждающих документов);

неосуществление деятельности в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.

– Как ремесленник я изготавливаю игрушки из глины, хотела бы еще заняться репетиторством. Придется ли тогда платить еще и единый налог?

Ирина, Витебск

– Ремесленники уплачивают ремесленный сбор один раз в календарный год в размере одной базовой величины. Для осуществления физическим лицом репетиторской деятельности государственная регистрация не требуется: можно быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора. Деятельность по репетиторству облагается единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

До дня начала оказания услуг по репетиторству физические лица подают в налоговый орган уведомление в письменном виде или через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, которую они предполагают осуществлять, а также периода и места ее осуществления. На основании этого уведомления налоговый орган исчисляет сумму единого налога, которую физическое лицо обязано уплатить не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.

В вашем случае придется уплачивать:

сбор за осуществление ремесленной деятельности в размере одной базовой величины в календарный год;

единый налог в размере установленной ставки единого налога в месяце, в котором осуществляется деятельность по репетиторству.

– Занимаюсь ремонтом квартир, единый налог плачу до начала работ с указанием места их проведения. Заплатил налог, указав город Витебск, а заказ получил из Сенненского района. Как правильно поступать в подобных случаях?

Игорь, Витебск

– Если физическое лицо осуществляет деятельность, по которой уплачивается единый налог, в нескольких населенных пунктах, в которых установлены разные ставки, то налог уплачивается по наиболее высокой из них.

В Витебске ставка единого налога при осуществлении деятельности по штукатурным, малярным, стекольным работам, работам по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов установлена в размере 118 рублей в месяц; при выполнении таких работ в других населенных пунктах Витебской области (за исключением Новополоцка, Орши и Полоцка) – 25 рублей в месяц. Следовательно, если в одном календарном месяце выполняются работы в Витебске и в Сенненском районе и единый налог уплачивается по ставке, установленной в Витебске, то производить доплату не требуется.

В то же время если в уведомлении, направленном в налоговый орган, вы указали только одно место осуществления деятельности, то при изменении условий деятельности не позднее дня, предшествующего дню этих изменений, следует уведомить об этом налоговый орган.