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Можно ли быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора?
21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Индивидуальный предприниматель вправе не позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта проверки представить в письменном виде свои возражения по акту проверки в налоговый орган. По истечении установленного срока возражения к рассмотрению не принимаются. Решение по акту проверки может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу налогового органа в течение 30 календарных дней со дня его вынесения.
– При регистрации физического лица в качестве ИП регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, Фонда социальной защиты населения, а также регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах». Следовательно, индивидуальному предпринимателю не нужно обращаться в налоговый орган по вопросу постановки на учет.
– Зачет или возврат суммы уплаченного единого налога по причине отсутствия заказов законодательством не предусмотрен. Это возможно только при наличии оснований, установленных ст. 344 Налогового кодекса. К таким основаниям, в частности, относятся:
– Ремесленники уплачивают ремесленный сбор один раз в календарный год в размере одной базовой величины. Для осуществления физическим лицом репетиторской деятельности государственная регистрация не требуется: можно быть одновременно ремесленником и оказывать услуги репетитора. Деятельность по репетиторству облагается единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
До дня начала оказания услуг по репетиторству физические лица подают в налоговый орган уведомление в письменном виде или через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, которую они предполагают осуществлять, а также периода и места ее осуществления. На основании этого уведомления налоговый орган исчисляет сумму единого налога, которую физическое лицо обязано уплатить не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.
В вашем случае придется уплачивать:
– Если физическое лицо осуществляет деятельность, по которой уплачивается единый налог, в нескольких населенных пунктах, в которых установлены разные ставки, то налог уплачивается по наиболее высокой из них.
В Витебске ставка единого налога при осуществлении деятельности по штукатурным, малярным, стекольным работам, работам по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов установлена в размере 118 рублей в месяц; при выполнении таких работ в других населенных пунктах Витебской области (за исключением Новополоцка, Орши и Полоцка) – 25 рублей в месяц. Следовательно, если в одном календарном месяце выполняются работы в Витебске и в Сенненском районе и единый налог уплачивается по ставке, установленной в Витебске, то производить доплату не требуется.
В то же время если в уведомлении, направленном в налоговый орган, вы указали только одно место осуществления деятельности, то при изменении условий деятельности не позднее дня, предшествующего дню этих изменений, следует уведомить об этом налоговый орган.
Виктория Дашкевич,
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