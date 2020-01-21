ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплая и сырая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

21.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«Атлантические циклоны, которые будут смещаться по северу Европы, продолжат приносить на европейский континент теплый влажный воздух. Это обусловит в Беларуси на этой неделе сырую теплую погоду с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы. В первой половине недели будут преобладать оттепель и ветреная погода, во второй половине недели в ночные часы будет подмораживать», – сказали в Белгидромете.

Во вторник, 21 января, ночью будет без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной части страны, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу ожидаются слабые туман и гололед. Днем местами прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем – 1-7 градусов тепла.

В среду, 22 января, временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5.

В четверг, 23 января, ночью в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром сохранится порывистый ветер, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем – от минус 2 до плюс 3.

В пятницу, 24 января, местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем – от нуля до 6 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 25-26 января, местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем – от минус 2 до плюс 5.

https://www.belta.by/society/view/teplaja-i-syraja-pogoda-ozhidaetsja-v-belarusi-na-etoj-nedele-376503-2020/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая и сырая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика