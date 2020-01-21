ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФПБ и Генпрокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса

21.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Федерация профсоюзов Беларуси и Генеральная прокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса. Об этом председатель ФПБ Михаил Орда заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

ФПБ и Генпрокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса

«Мы с Генеральной прокуратурой подписали протокол, есть соглашение о том, что мы будем вместе отслеживать практику применения этого очень важного документа», — рассказал Михаил Орда. По его словам, важно не только принять новый закон, но и отследить, как соблюдаются его нормы на практике.

Обновленный Трудовой кодекс начнет действовать с 28 января. Часть новаций в нем направлена на создание больших возможностей для совмещения успешной карьеры и воспитания детей в семьях. Так, отцы и отчимы при желании смогут получить отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка. Наниматель обязан будет предоставить такой отпуск (неоплачиваемый, если только иное не будет закреплено в коллективном договоре или для членов профсоюза). Матери с детьми в возрасте до трех лет теперь смогут отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздники при желании. Наниматели смогут привлекать их и к сверхурочным работам.

Сотрудникам во время трудового отпуска по основному месту работы разрешили трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Пока занятость по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. И установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Кроме того, предусмотрена единая для всех работников минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта — в размере трех среднемесячных заработков.

С добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. А именно: по соглашению сторон контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться, новые будут заключаться только с письменного согласия работника.

Также в обновленном ТК закреплено, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация профсоюзов Беларуси и Генеральная прокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса. Об этом председатель ФПБ Михаил Орда заявил в
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплая и сырая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика