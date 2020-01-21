Лукашенко поручил устранить недоразумения при начислении пенсионного стажа многодетным матерям

Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству труда и соцзащиты устранить недоразумения, возникающие при начислении пенсионного стажа многодетным матерям.

Такая информация была озвучена председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой по итогам сегодняшней встречи с президентом.

В эфире телеканала «Беларусь 1» глава ФПБ сообщил, что в федерации считают нонсенсом ситуацию, когда на троих детей матерям пенсионный стаж начисляется, а на четвертого ребенка – нет.







По его словам, глава государства уже поручил Минтруда «разобраться» с этой ситуацией и «оперативно внести предложения» для устранения этого «недоразумения».

Руководитель ФПБ также прокомментировал подписанный недавно президентом указ, изменяющий правила выплаты пенсий для граждан, работающих в особых условиях.

Он назвал этот указ «абсолютно честным и справедливым в отношении людей». М. Орда пояснил, что правила о начислении пенсий данной категории работников были приняты десять лет назад, и тогда расчеты были сделаны «несколько неверно».

В результате после выхода на пенсию люди увидели, что получились очень маленькие накопления: в месяц около 40-50 % от пенсии, которую они могли бы получать за вредные условия труда.

Поэтому решение президента – это абсолютно честно и справедливо в отношении людей, – заключил глава ФПБ.

Фото: president.gov.by