Рекламная игра «Подпишись и выиграй с газетой «Адзінства» определила победителей

Источник материала: Единство

В ней приняли участие 136 подписчиков нашей газеты на первое полугодие 2020 г., которые проживают в городе и сельских населенных пунктах Борисовского района и зарегистрировались в установленном порядке. А стартовала рекламная игра 1 ноября 2019 года.





Счастливые номера в присутствии членов комиссии извлекались ведущей розыгрыша призов Натальей Ермакович и членами комиссии. Безусловно, каждый участник рекламной игры лелеял надежду попасть в число везунчиков. Кому же улыбнулась непредсказуемая любительница сюрпризов фортуна на этот раз, мы уже знаем. И с удовольствием называем их.

Фамилия, инициалы победителей рекламной игры, их выигрыши:

Голдышева Л.А. (ул. Ватутина, д. 30) — соковыжималка POLARIS PEA0829 Fruit Fusion

Чирвинский М.Л. (пр. Революции, д. 31) — мультиварка POLARIS PMC0580AD

Синькевич С.Я. (ул. Береговая, д.83) — сушилка для овощей и фруктов REDMOND RFD-0158

Зинкевич П.В. (ул. Заречная, д.43) — электрочайник REDMOND RK-M158

Хватик С.С. (ул. Даумана, д. 85) — радиоприемник RITMIX RPR-888

Локтева И.П. (д. Гора, ул. Горская, д. 66) — электроутюг VITEK VT-1257VT

Якубайлик А.П. (ул. Горького, д. 106) — электроутюг VITEK VT-1262PK

Ржеутский А.А. (ул. 3 Интернационала, д.77) — машина кухонная электическая «Белвар» КЭМ-36/220-4-31

Сведения об организаторе рекламной игры:

Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство».

222511, г. Борисов, ул. Строителей, 33а.

УНП 600101822

Сведения о государственной регистрации рекламной игры:

Свидетельство №3644 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 25.09.19г.

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

призовой фонд разыгран полностью.

Победители Игры должны прийти с паспортом и оригиналом квитанции в рекламный отдел Редакции газеты «Единство» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, 2 этаж, в срок до 28 февраля 2020 года (в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 28 февраля является днем окончания рекламной игры.

В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок, приз остается у Организатора.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 8(0177)73-59-25.