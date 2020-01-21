﻿ Из-за теплой зимы в Беловежской пуще прогнозируют массовое размножение короеда. 21.by
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Из-за теплой зимы в Беловежской пуще прогнозируют массовое размножение короеда

21.01.2020 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Беловежской пущи прогнозируют массовое размножение в нацпарке короеда-типографа и вершинного короеда. Причина тому — теплая зима, сообщается на сайте пущи.


Нынешняя зима не балует белорусов морозами и метелями. Плюсовая среднесуточная температура на юге Беларуси влияет на жизнь леса и в частности — Беловежской пущи. Помимо всех плюсов для животного мира есть и минусы для растительного: нельзя исключать заморозки ранней весной, когда деревья выйдут из состояния покоя и начнется сокодвижение — это может привести к их усыханию.

Погода также оказывает на стволовых вредителей прямое воздействие, определяя сроки откладки яиц, скорость развития личинок.

На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая — остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.

А вот из-за сложившихся погодных условий в 2020 году в нацпарке прогнозируется массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.

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Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.
 
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