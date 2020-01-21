Из-за теплой зимы в Беловежской пуще прогнозируют массовое размножение короеда

Источник материала: Tut.by

Специалисты Беловежской пущи прогнозируют массовое размножение в нацпарке короеда-типографа и вершинного короеда. Причина тому — теплая зима, сообщается на сайте пущи .





Нынешняя зима не балует белорусов морозами и метелями. Плюсовая среднесуточная температура на юге Беларуси влияет на жизнь леса и в частности — Беловежской пущи. Помимо всех плюсов для животного мира есть и минусы для растительного: нельзя исключать заморозки ранней весной, когда деревья выйдут из состояния покоя и начнется сокодвижение — это может привести к их усыханию.

Погода также оказывает на стволовых вредителей прямое воздействие, определяя сроки откладки яиц, скорость развития личинок.

На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая — остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.

А вот из-за сложившихся погодных условий в 2020 году в нацпарке прогнозируется массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.