В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах

Источник материала: Полесская правда

В день 80-летия Пинского района в районном центре культуры и досуга в Оснежицах открылась музейная комната.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено председателю райисполкома Игорю Брилевичу и начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмиле Головач.

Небольшую экскурсию по музейной комнате провела художественный руководитель Оснежицкого РЦКиД Светлана Стасевич.







Здесь можно познакомиться со сведениями из истории Пинского района, который был создан 15 января 1940 года, а в октябре этого же года был разделен на 16 сельсоветов. Также тут представлены Пинский район в годы Великой Отечественной войны и история партизанского движения на Пинщине, послевоенное восстановление, организация и становление колхозов, которое происходило в 1948-1949 годах. На Пинщине было создано 168 колхозов, и до 1951 года коллективизация в районе завершилась.

Славится Пинский район своими тружениками. И об этом – на отдельном стенде музейной комнаты. В 1966 году правительственных наград были удостоены 198 сельских тружеников района. В том числе 6 человек получили звание Героя Социалистического Труда. В 70-е годы этого звания были удостоены еще 3 человека. Среди них доярки колхоза «Оснежицкий» Л.Т. Мозоль, Л.И. Кононович, бригадир полеводческой бригады этого же колхоза Л.Н. Журбило. В.А. Ралько был удостоен этого звания дважды.

В 1966 году началась реализация комплексных планов мелиорации земель белорусского Полесья, благодаря чему появились передовые сельхозпредприятия, в том числе совхоз «Парохонский». Это значимая страница в истории нашего района, поэтому ей уде-лено особое внимание

в экспозиции.

Здесь же представлена информация о развитии агрогородков, коих на Пинщине создано 11, о развитии агропромышленного комплекса района. Особая гордость – Почетные граждане Пинского района. Информации о них отведено место в музейной комнате.











Здесь же можно познакомиться и с тем, чем живет Пинщина сегодня. Так, представители местной вертикали власти постоянно участвуют в различных спортивных соревнованиях и добиваются успехов. Победные кубки представлены в музейной экспозиции. Также Пинский район на протяжении многих лет поддерживает дружеские и деловые отношения с Сандомирским поветом Польши и Острожским районом Украины. Этому также посвящена экспозиция в музейной комнате.

В день 80-летия нашего района музейная комната пополнилась новыми экспонатами – В.В. Сашко, в прошлом председатель Пинского райисполкома, подарил книгу «Сусветная спадчына Францыска Скарыны» и вечный календарь от предприятия «Брествторчермет», которое он в настоящее время возглавляет.





Открытие музейной комнаты – это лишь начало большой работы по сохранению истории Пинщины. В дальнейшем планируется постоянное пополнение новыми экспонатами, фактами и достижениями нашего района.

Инна УРБАНОВИЧ

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