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В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах

21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах

Новый экспонат – книгу – передает в музейную комнату В.В. Сашко (крайний справа).

В день 80-летия Пинского района в районном центре культуры и досуга в Оснежицах открылась музейная комната.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено председателю райисполкома Игорю Брилевичу и начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмиле Головач.

Небольшую экскурсию по музейной комнате провела художественный руководитель Оснежицкого РЦКиД Светлана Стасевич.

В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
 В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
 В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
Здесь можно познакомиться со сведениями из истории Пинского района, который был создан 15 января 1940 года, а в октябре этого же года был разделен на 16 сельсоветов. Также тут представлены Пинский район в годы Великой Отечественной войны и история партизанского движения на Пинщине, послевоенное восстановление, организация и становление колхозов, которое происходило в 1948-1949 годах. На Пинщине было создано 168 колхозов, и до 1951 года коллективизация в районе завершилась.

Славится Пинский район своими тружениками. И об этом – на отдельном стенде музейной комнаты. В 1966 году правительственных наград были удостоены 198 сельских тружеников района. В том числе 6 человек получили звание Героя Социалистического Труда. В 70-е годы этого звания были удостоены еще 3 человека. Среди них доярки колхоза «Оснежицкий» Л.Т. Мозоль, Л.И. Кононович, бригадир полеводческой бригады этого же колхоза Л.Н. Журбило. В.А. Ралько был удостоен этого звания дважды.

В 1966 году началась реализация комплексных планов мелиорации земель белорусского Полесья, благодаря чему появились передовые сельхозпредприятия, в том числе совхоз «Парохонский». Это значимая страница в истории нашего района, поэтому ей уде-лено особое внимание
в экспозиции.

Здесь же представлена информация о развитии агрогородков, коих на Пинщине создано 11, о развитии агропромышленного комплекса района. Особая гордость – Почетные граждане Пинского района. Информации о них отведено место в музейной комнате.


В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
 В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
Здесь же можно познакомиться и с тем, чем живет Пинщина сегодня. Так, представители местной вертикали власти постоянно участвуют в различных спортивных соревнованиях и добиваются успехов. Победные кубки представлены в музейной экспозиции. Также Пинский район на протяжении многих лет поддерживает дружеские и деловые отношения с Сандомирским поветом Польши и Острожским районом Украины. Этому также посвящена экспозиция в музейной комнате.

В день 80-летия нашего района музейная комната пополнилась новыми экспонатами – В.В. Сашко, в прошлом председатель Пинского райисполкома, подарил книгу «Сусветная спадчына Францыска Скарыны» и вечный календарь от предприятия «Брествторчермет», которое он в настоящее время возглавляет.

В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
 В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
Открытие музейной комнаты – это лишь начало большой работы по сохранению истории Пинщины. В дальнейшем планируется постоянное пополнение новыми экспонатами, фактами и достижениями нашего района.

Инна УРБАНОВИЧ
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