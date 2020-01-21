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В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В день 80-летия Пинского района в районном центре культуры и досуга в Оснежицах открылась музейная комната.
Право перерезать красную ленточку было предоставлено председателю райисполкома Игорю Брилевичу и начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмиле Головач.
Небольшую экскурсию по музейной комнате провела художественный руководитель Оснежицкого РЦКиД Светлана Стасевич.
Славится Пинский район своими тружениками. И об этом – на отдельном стенде музейной комнаты. В 1966 году правительственных наград были удостоены 198 сельских тружеников района. В том числе 6 человек получили звание Героя Социалистического Труда. В 70-е годы этого звания были удостоены еще 3 человека. Среди них доярки колхоза «Оснежицкий» Л.Т. Мозоль, Л.И. Кононович, бригадир полеводческой бригады этого же колхоза Л.Н. Журбило. В.А. Ралько был удостоен этого звания дважды.
В 1966 году началась реализация комплексных планов мелиорации земель белорусского Полесья, благодаря чему появились передовые сельхозпредприятия, в том числе совхоз «Парохонский». Это значимая страница в истории нашего района, поэтому ей уде-лено особое внимание
Здесь же представлена информация о развитии агрогородков, коих на Пинщине создано 11, о развитии агропромышленного комплекса района. Особая гордость – Почетные граждане Пинского района. Информации о них отведено место в музейной комнате.
В день 80-летия нашего района музейная комната пополнилась новыми экспонатами – В.В. Сашко, в прошлом председатель Пинского райисполкома, подарил книгу «Сусветная спадчына Францыска Скарыны» и вечный календарь от предприятия «Брествторчермет», которое он в настоящее время возглавляет.
Инна УРБАНОВИЧ
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В день 80-летия Пинского района открылась музейная комната в районном центре культуры и досуга в Оснежицах
> Новый экспонат – книгу – передает в музейную комнату В.В. Сашко (крайний справа). В день 80-летия Пинского района в районном центре культуры и досуга в Оснежицах...
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