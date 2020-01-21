|
Строители под покровом темноты пытались поставить забор вокруг Грушевского сквера. Местные вызвали милицию
21.01.2020 22:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 января строители начали огораживать забором Грушевский сквер. Местные жители обратились за помощью в милицию, опасаясь, что сквер огораживают для вырубки.
Как
Напомним, раньше местные уже выходили на
По действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно, хотя на кадастровой карте уже отмечен участок под застройку, который «наступает» на часть сквера. Общественных обсуждений по застройке этой территории не проводили, в конце ноября анонсированную презентацию проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строители под покровом темноты пытались поставить забор вокруг Грушевского сквера. Местные вызвали милицию
Как рассказал «Радыё Свабода» местный житель Денис Бондарчик, местные жители попросили строителей показать бумаги, разрешающие установку забора.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)