ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строители под покровом темноты пытались поставить забор вокруг Грушевского сквера. Местные вызвали милицию

21.01.2020 22:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 января строители начали огораживать забором Грушевский сквер. Местные жители обратились за помощью в милицию, опасаясь, что сквер огораживают для вырубки.


Фото: «Радыё Свабода»

Как рассказал «Радыё Свабода» местный житель Денис Бондарчик, местные жители попросили строителей показать бумаги, разрешающие установку забора. Услышав отказ, они вызвали милицию, а затем поехали в отделение, где написали заявление по поводу незаконной вырубки деревьев.


Фото: «Радыё Свабода»

Напомним, раньше местные уже выходили на акции в защиту Грушевского сквера — люди надевали шарфики на деревья, которые планируют вырубить. Они также записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить местный сквер, который хотят застроить многоквартирным жильем.

По действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно, хотя на кадастровой карте уже отмечен участок под застройку, который «наступает» на часть сквера. Общественных обсуждений по застройке этой территории не проводили, в конце ноября анонсированную презентацию проекта отменили и отправили на доработку.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал «Радыё Свабода» местный житель Денис Бондарчик, местные жители попросили строителей показать бумаги, разрешающие установку забора.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жители Минска воровали телят с ферм Гомельщины и продавали в Витебскую область
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика