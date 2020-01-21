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Жители Минска воровали телят с ферм Гомельщины и продавали в Витебскую область

21.01.2020 22:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Минска задержаны по подозрению в воровстве телят на фермах Светлогорского и Жлобинского районов. Как рассказали в УВД, телят злоумышленники потом продали в Витебской области.


В ночь с 11 на 12 января с территории фермы КСУП «Золак-агро» Светлогорского района неизвестные украли четверых телят. Этой же ночью пятеро телят пропали и с территории фермы ОАО «Бобовский» в Жлобинском районе.

Правоохранители предположили, что в обоих случаях работала одна и та же группа, а спустя неделю задержали подозреваемых.

Ими оказались жители столицы. Минчане взяли напрокат грузовой микроавтобус, при помощи наводчика ночью приехали на фермы, загрузили телят в автомобиль и отвезли в Витебскую область, там продали за тысячу фермеру.

Теперь предпринимателю пришлось вернуть телят прежним хозяевам.

Следователи устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители Минска украли на фермах Светлогорского и Жлобинского районов телят и продали их в Витебской области. Чем закончился преступный бизнес, рассказали в УВД.
 
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