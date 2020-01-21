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Жители Минска воровали телят с ферм Гомельщины и продавали в Витебскую область
21.01.2020 22:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Минска задержаны по подозрению в воровстве телят на фермах Светлогорского и Жлобинского районов. Как
В ночь с 11 на 12 января с территории фермы КСУП «Золак-агро» Светлогорского района неизвестные украли четверых телят. Этой же ночью пятеро телят пропали и с территории фермы ОАО «Бобовский» в Жлобинском районе.
Правоохранители предположили, что в обоих случаях работала одна и та же группа, а спустя неделю задержали подозреваемых.
Ими оказались жители столицы. Минчане взяли напрокат грузовой микроавтобус, при помощи наводчика ночью приехали на фермы, загрузили телят в автомобиль и отвезли в Витебскую область, там продали за тысячу фермеру.
Теперь предпринимателю пришлось вернуть телят прежним хозяевам.
Следователи устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
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Жители Минска украли на фермах Светлогорского и Жлобинского районов телят и продали их в Витебской области. Чем закончился преступный бизнес, рассказали в УВД.
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