«В жилом доме собирается открыть зал отпевания». Соседи взбунтовались против предпринимателя

Источник материала: Tut.by

Жильцы многоэтажки в Большом Тростенце ополчились на предпринимателя, который выкупил помещения на цокольном этаже. По их словам, мужчина планирует открыть там магазин ритуальных услуг и зал для отпевания, хотя на это есть запрет. Что говорят о конфликте местные жители и предприниматель — в материале TUT.BY.



Скриншот «Яндекс.Карты»

За МКАД, на улице Зеленой, 1а в деревне Большой Тростенец предприниматель Александр Д. купил в многоэтажке помещения на цокольном этаже.

Людмила К, одна из жительниц дома, рассказывает: председатель товарищества сообщил, что в одном помещении «планировали организовать ритуальный магазин, во втором — отпевальный зал, в третьем — застолье». Жители в чате отреагировали категорично: «Жесть».

Собственник помещений действительно занимается ритуальными услугами, кроме того, он предлагал открыть на цокольном этаже еще и хостел. Ни первое, ни второе предложение жильцы дома не поддержали.

Предприниматель отправлял в чат дома фото гробов с комментарием: «сегодня буду перевозить в магазин». После этого гроб появился возле дома и простоял так, пока жильцы не вызвали милицию.



Скриншот чата жилого комплекса

— Он прочитал в чате, что мы обращаемся в милицию и быстренько с катафалком приехал и увез этот гроб, — говорит Людмила.

Местные говорят, что в помещениях предпринимателя сейчас живут строители — 24 человека.

— Там стоят кровати, оборудована плита. Строители нам сами сказали, что их там 24. Их не заметить было невозможно. Поведение у них тоже неоднозначное. Окликают женщин, которые проходят мимо, приглашают в гости — когда ты идешь с двухлетним ребенком, то немного страшно. А когда под дом еще и гроб привезли, люди это восприняли как угрозу, — говорит Людмила.

Жильцы написали коллективное письмо в милицию о том, что в помещениях нежилого фонда проживают люди. По словам местных, строители шумят и много курят.

Но предприниматель успокаивал людей в чате: «Спят они как люди на кроватях: бомжей там нет. Если нарушают тишину и покой — я завтра разберусь».





Одна из жительниц рассказывает, что после обращения в милицию ей звонил подозрительный мужчина, а еще в соцсети неизвестный сбрасывал ее фото с камер видеонаблюдения, которые установлены возле помещений предпринимателя.

По словам местных жителей, им неизвестно, выведено ли помещение из нежилого фонда и что там в итоге будет располагаться. Обращения в милицию результата не дали.

Что об этом говорит предприниматель, который выкупил помещения



Скриншот чата жилого комплекса. На первом скриншоте предприниматель Александр Д. рассказывает, что планирует сделать зал отпевания. На втором — председатель товарищества собственников пишет, что запланировано открыть в помещениях.

TUT.BY обратился за комментарием к предпринимателю Александру Д. — он грозился сообщить в милицию, что мы ему звоним. Между эмоциональными высказываниями в адрес жильцов, он все же объяснил свою позицию. Мол, предлагал людям открыть на цокольном этаже продовольственный магазин, прачечную, офис, ритуальные услуги, но соседи от всего этого отказались. Александр говорит, что сам только сдает помещения в аренду, поэтому что там будет — неизвестно.

— Возможно, я буду расселять туда людей, которые мне строят коттедж.

Насчет проживающих в помещениях строителей мужчина обмолвился, что люди там оставались «переночевать» и теперь их нет. По его словам, заявлений в милицию на них не поступало.

Оставленный возле дома гроб Александр комментирует так: «Я не знаю, о чем вы говорите».

А что говорит закон?



Фото предоставлено жителями дома

Согласно Постановлению министерства здравоохранения, в жилых домах не допускается размещать похоронные бюро и магазины по продаже ритуальных принадлежностей. Об этом говорит и 9 пункт 21 статьи Жилищного кодекса . Даже если помещение переведено в нежилое — подобная деятельность не допускается.

Но этот вопрос регулирует и Декрет № 7 — по нему субъекты хозяйствования могут использовать помещения не по целевому назначению.

Может показаться, что документ развязывает руки предпринимателям и они могут открыть что угодно и где угодно. Но в случае с залом отпеваний и ритуальным магазином это не так. Дело в том, что в документе четко прописано , что в нежилых помещениях жилых домов не допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь — то есть как раз похоронных бюро и магазинов по продаже ритуальных принадлежностей.