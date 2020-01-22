﻿ Брифинг о поэтапном снижении использования полимерной упаковки прошел в БЕЛТА 21 января. 21.by
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Брифинг о поэтапном снижении использования полимерной упаковки прошел в БЕЛТА 21 января

22.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с учетом предложений, поступивших от заинтересованных органов государственного управления, разработан план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

С учетом того, что различные отрасли экономики республики имеют различные технические возможности, производственные мощности по переходу на использование экологически безопасной упаковки, Планом предусмотрена разработка отраслевых комплексов мероприятий по снижению использования полимерной упаковки.

Позицию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь озвучил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Вадим Демко.

http://minpriroda.gov.by

 
 
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Брифинг о поэтапном снижении использования полимерной упаковки («Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2020 года № 7») состоялся в...
 
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