﻿ В Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности

22.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Данные занятия являются одним из этапов мероприятий по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил.

Общая направленность занятий заключается в уточнении порядка действий военнослужащих в ходе проведения комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий в условиях перевода с мирного на военное время.

Основными целями занятий являются поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей на требуемом уровне, совершенствование методических навыков, повышение теоретических знаний и практических умений командиров.

Главной задачей подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году является совершенствование уровня подготовки командующих (командиров, начальников), других должностных лиц органов военного управления и войск (сил), обеспечивающего их способность и готовность к эффективному выполнению задач.

Основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Республики Беларусь, эффективного применения всех элементов ее военной организации на основании всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки вокруг Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации военного информационного портала министерства обороны Республики Беларусь, с 21 января в Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности....
 
Новости дня
Новости общества
 
Договор о досудебной пробации вместо срока — работу с юными нарушителями изменят в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика