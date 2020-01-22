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В Гродно в этом году откроются «МакДональдс», «Хинкальня», GARAGE и KFC

22.01.2020 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в этом году откроется много новых точек общепита. В областном центре ждут KFC и «МакДональдс», который появится на улице Горновых уже к сентябрю, также запланировано открытие новых кофеен, баров и мини-кафе, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Первый в городе «МакДональдс» обещают открыть в сентябре этого года — ко Дню города. Участок под строительство объекта популярной сети питания компания приобрела на аукционе за один миллион рублей. Ожидается, что в ресторане появится 120 новых рабочих мест.

Также в Гродно придет KFC. Ресторан фастфуда на 100 мест откроется в новом торговом центре «Тринити». Там же откроется кафе GARAGE на 156 посадочных мест.

А на улице Телеграфной начнет работать ресторан «Хинкальня».

Ждем.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в этом году откроется много новых точек общепита.
 
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