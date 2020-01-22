В Гродно в этом году откроются «МакДональдс», «Хинкальня», GARAGE и KFC

Источник материала: Tut.by

В Гродно в этом году откроется много новых точек общепита. В областном центре ждут KFC и «МакДональдс», который появится на улице Горновых уже к сентябрю, также запланировано открытие новых кофеен, баров и мини-кафе, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Первый в городе «МакДональдс» обещают открыть в сентябре этого года — ко Дню города. Участок под строительство объекта популярной сети питания компания приобрела на аукционе за один миллион рублей. Ожидается, что в ресторане появится 120 новых рабочих мест.

Также в Гродно придет KFC. Ресторан фастфуда на 100 мест откроется в новом торговом центре «Тринити». Там же откроется кафе GARAGE на 156 посадочных мест.

А на улице Телеграфной начнет работать ресторан «Хинкальня».

Ждем.