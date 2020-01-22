Как не заболеть – профилактика ОРВИ и гриппа

По статистике, взрослый болеет ОРВИ 2 раза в год, а ребенок 5–6 раз. Пик заболеваемости приходится на межсезонье – позднюю осень и зиму. Чтобы праздничные дни и каникулы не омрачали лихорадка, насморк и кашель, рекомендуется своевременно подумать о защите от вирусов. Профилактика ОРВИ заключается в укреплении иммунитета и предупреждении инфицирования организма.
Полезно знать
Многие путаются в понятиях ОРВИ, ОРЗ и грипп.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это все болезни вирусной этиологии, которые поражают сначала «входные врата» – нос, гортань, что проявляется чиханием, кашлем, повышением температуры тела.
ОРЗ – острые респираторные заболевания, которые могут быть не только вирусными, но и бактериальными.
Грипп относится к ОРВИ и ОРЗ, но вызывается особыми видами вирусов, которые быстро распространяются и способны вызвать тяжелые осложнения.
Вирусные инфекции передаются от человека к человеку. Основной путь передачи – воздушно-капельный, через инфицированную слюну и слизь из носа. При разговоре, кашле, чихании, частички вылетают и распространяются на несколько метров вокруг.
Все ОРВИ, простуда, а также грипп, имеют один патогенез. Отличить одну инфекцию от другой на первых порах практически невозможно. Сами по себе ОРВИ и грипп не опасны, страшны их осложнения: пневмония, менингит, миокардит и другие. Ежегодно от них умирает 250–500 тысяч человек.
Чтобы не заразиться, соблюдайте следующие правила:
- избегайте контакта с кашляющими и чихающими людьми;
- когда пришли домой с улицы, мойте руки с мылом;
- старайтесь не прикасаться к глазам и носу;
- избегайте мест массового скопления людей;
- проветривайте помещение 2 раза в день по 15 минут;
- проводите влажную уборку 2–3 раза в неделю.
Укрепляющие мероприятия
Крепкое здоровье – лучшая профилактика простудных болезней. Если иммунная система работает слаженно, вирусы быстро распознаются и уничтожаются. Для укрепления организма принимают следующие меры:
- Закаливание. Улучшает терморегуляцию, кровообращение и повышает сопротивляемость организма бактериям и вирусам. Закаляться нужно постепенно. Правильно начать с обливаний ног прохладной водой, с последующим растиранием ступней полотенцем. Можно также принимать солнечные и воздушные ванны – сначала по 3 минуты, а затем дольше по времени.
- Правильное питание. Чтобы в организме хватало полезных веществ для борьбы с вирусной инфекцией, нужно есть разнообразную пищу, богатую витаминами и минералами.
- Активный образ жизни. Умеренные физические нагрузки способствуют повышению иммунитета, улучшают кровообращение.
- Полноценный сон. Для полного восстановления человеку надо 6–8 часов сна.
- Отсутствие стрессов. Психоэмоциональное состояние влияет на иммунитет. Важно как можно меньше тревожиться и расстраиваться. Насыщенная приятными событиями жизнь – хороший способ защититься от болезней.
Профилактика
Профилактика бывает специфического и неспецифического характера. Специфическая предполагает воздействие на возбудителя болезни. На сегодня защититься можно только от вирусов гриппа. Специфическая профилактика заключается в вакцинации. Прививку делают от ведущих штаммов вирусов (как правило, трех), которые определяет ВОЗ. Мероприятие проводят раз в год, обычно в середине осени. От других вирусных инфекций противогриппозная вакцина не защищает.
Народные средства (неспецифическая профилактика)
Для защиты от простудных заболеваний народом придумано немало средств. Перечислим самые популярные и эффективные из них.
Чеснок и лук. Если ежедневно есть эти пряности, вероятность заболеть ОРВИ снизится. При инфекции в доме лук и чеснок разрезают и расставляют по комнатам в тарелочках. Кроме того, сок растений разбавляют с водой, а затем промывают нос и полощут горло. Народный способ не лишен смысла. В луке и чесноке содержаться вещества, убивающие микробы и вирусы.
Цитрусовые. Осенью и зимой для профилактики ОРЗ нужно есть продукты, богатые витамином С: киви, лимоны, апельсины, мандарины. Аскорбиновая кислота помогает укрепить силы организма.
Чай с малиной. Ягода обладает укрепляющим, потогонным, жаропонижающим свойствами. Кроме того, чай с малиной – отличный вариант питья. Чтобы не заболеть, важно потреблять достаточно жидкости, лучше всего теплой и витаминной.
Горячая ванна для ног. Переохлаждение снижает иммунитет и способствует развитию ОРВИ. Если такое произошло, нужно сделать горячую ванну для ног. Она улучшит кровообращение и поможет быстро согреться.
Отвар чабреца, листьев подорожника, корня солодки, липы. Травы заваривают отдельно или готовят сборы. На стакан кипятка берут 1 ч. ложку смеси. Отвары помогают укрепить иммунитет и облегчают симптомы простуды.
А.А. ЛАЗАРЕНКО, медицинский статистик ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»