В Литве задержали двоих машинистов поезда из Беларуси. За самим поездом поехали их коллеги

Источник материала: Tut.by

На днях в Вильнюсском районе Литвы за контрабанду сигарет были задержаны двое местных жителей, а также двое машинистов поезда из Беларуси. Об этом сообщает погранслужба соседней страны.



Фото: pasienis.lt

В минувший понедельник, 20 января, пограничники заметили подозрительную Audi A6 недалеко от поселка Парудамино. Имелась оперативная информация, что на ней могут перевозить контрабанду.

За рулем сидел 32-летний местный житель, а рядом 23-летняя девушка. В салоне нашли мешки с 2600 пачками сигарет, маркированными белорусскими акцизами.

В тот же день на ж/д станции Вайдотай были задержаны машинисты грузовых поездов из Беларуси. Это мужчины возрастом 32 и 34 года. Их подозревают в перевозке сигарет.

По версии следствия, они везли товар в полостях своего локомотива, а потом выгрузили в условленном месте, где его забрали местные жители.

Все четверо задержаны, начато досудебное расследование. Сигареты изъяты. Для того, чтобы забрать локомотив и грузовые вагоны назад, из Беларуси ждали смену.