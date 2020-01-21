Берестейский трубач теперь будет еще и бить в колокол

Источник материала: Tut.by

Берестейский трубач, который с 17 января каждый день Бресте теперь о наступлении полудня людей извещает трубач. Смотрите, как это происходит">подает три сигнала в уникальную трубу с вышки Гребного канала, вскоре будет еще и бить в колокол, сообщается на странице трубача в инстаграме .

Бить в корабельный колокол трубач будет в 11.45. Тем самым он уведомит собравшихся зрителей о том, что готов провести основной ритуал. Затем он направится в свою вышку и подаст три сигнала из трубы, известив горожан о наступлении полудня.