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Берестейский трубач теперь будет еще и бить в колокол
22.01.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Берестейский трубач, который с 17 января каждый день Бресте теперь о наступлении полудня людей извещает трубач. Смотрите, как это происходит">подает три сигнала в уникальную трубу с вышки Гребного канала, вскоре будет еще и бить в колокол, сообщается на
Бить в корабельный колокол трубач будет в 11.45. Тем самым он уведомит собравшихся зрителей о том, что готов провести основной ритуал. Затем он направится в свою вышку и подаст три сигнала из трубы, известив горожан о наступлении полудня.
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Удар в колокол известит горожан о том, что трубач готов дудеть.
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