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Трамп может ограничить белорусам въезд в США

22.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Недавно стало известно об инициативе администрации американского президента относительно посещения США гражданами некоторых стран.

Речь идет о ранее анонсированных ограничениях, до недавнего времени оставшихся в категории «вероятности». 

Но теперь ограничения на въезд в Соединенные Штаты могут стать вполне реальными. В списке стран также фигурирует и Беларусь, – сообщают интернет-источники со ссылкой на издание Politico.

Трамп может ограничить белорусам въезд в США

По имеющейся информации, перечень государств еще не окончательный и может быть скорректирован. В настоящее время в него кроме Беларуси входят Мьянма, Нигерия, Кыргызстан, Судан, Танзания и Эритрея.

Как рассказали изданию источники, знакомые с данным вопросом, несмотря на запущенные Дональдом Трампом иммиграционные ограничения в отношении семи стран, коснутся они не всех их граждан.

Иными словами, в США могут не пустить некоторых чиновников либо граждан с определенным типом виз.

В Белом доме отказались прокомментировать журналистам информацию об ограничениях на въезд в США.

Вместе с тем в прессе отмечается, что официальный Вашингтон стремился улучшить отношения с Минском. В Беларусь должен был приехать государственный секретарь США Майк Помпео, однако из-за ситуации с Ираном он был вынужден отложить свой визит.

Фото: Pixabay

Белновости

 
 
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Недавно стало известно об инициативе администрации американского президента относительно посещения США гражданами некоторых стран. Речь идет о...
 
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