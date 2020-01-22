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«Отрежу голову и пришлю тебе видео». Волонтеры просят милицию разобраться с живодерами в Житковичах

22.01.2020 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нескольких группах во «ВКонтакте» стали появляться фотографии котов — сначала живых, а затем мертвых с провокационными подписями: «Казнить или помиловать?» Один из пользователей, увидев такой пост, обратился в милицию, второй — в прокуратуру.

Внутри фото жестокого обращения с животным


После этих фотографий Екатерина обратилась в милицию. Фото: соцсети

«В Житковичах формируется группа по зачистке города от бродячих животных. Не проходите мимо, сделаем вместе наш город чище. Внесем вклад в развитие нашего города и вложим частичку добра. Вступайте в наши ряды по отлову и отстрелу собак и котов», — такая запись появилась недавно в группе во «ВКонтакте» Житковичи Online.

Пост о том, что выезд «на отстрел скоро, нужно помогать людям», появился 19 января. Некоторые пользователи забили тревогу: в группах стали выкладывать снимки сперва живых котов, а затем их же, только уже мертвых. Люди, которые призывают к расправе над животными, пишут сообщения: «Я поймал кота. Казнить или помиловать? Отрежу голову и видео тебе пришлю».

— Когда увидела все это, в тот же день, 6 января, обратилась в милицию по электронной почте. У нас в стране есть статья за жесткое обращение с животными, такими призывами люди просят нарушать закон. Насколько я знаю, никто не может проводить отлов или отстрел животных без специального разрешения, — рассказывает TUT.BY жительница Борисова Екатерина.

Она говорит, эта тема для нее очень важная, поэтому не могла пройти мимо, хоть речь идет про Житковичи, а сама она живет в Борисове.

— Пока ответ из милиции не получила, планирую подойти в отделение и еще раз написать заявление, — добавляет Екатерина.

Пользователи групп Житковичи Online, Житковичи ТYТ так бурно выясняют между собой отношения и «проклинают от души», что один из парней, которого как раз и хотят привлечь за жесткое обращение с животными, сообщил: он сам написал заявление в милицию. Видимо, после тех оскорблений, которые посыпались в его адрес. Но как стало известно TUT.BY, в правоохранительные органы он не обращался.

— Вчера онлайн отправила обращение в прокуратуру, не знаю, рассмотрят его или нет, — рассказывает минчанка Алена. — В группе волонтеров прочла, что можно жаловаться на пользователей, которые призывают к насилию над животными. После наших жалоб некоторые группы заблокировали, но появились новые и пошли еще дальше… Поэтому попросила прокуратуру привлечь тех, кто подстрекает к насилию и жестко обращается с животными.

Как сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, милиция в курсе этой ситуации. Заявление Екатерины было передано в Житковичский РОВД, к нему были приобщены материалы, размещенные во «ВКонтакте».

— Сейчас в рамках уголовно-процессуального законодательства сотрудники Житковичского РОВД проводят проверку. Предварительно уже установлена личность одного из тех, кто изображен на фотографиях. Чтобы снять все инсинуации, скажем: это не подросток, это взрослый человек, и с ним уже работают сотрудники милиции, — уточнил Виталий Пристромов.

 
 
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В нескольких группах во «ВКонтакте» стали появляться фотографии живых котов и их же, только уже мертвых с провокационными подписями: «Казнить или помиловать?»....
 
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