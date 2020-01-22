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По страницам газет 1945 года — Национальная библиотека запускает проект к 75-летию Великой Победы

22.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Национальная библиотека Беларуси реализует проект «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года», сообщили БЕЛТА в учреждении.

По страницам газет 1945 года — Национальная библиотека запускает проект к 75-летию Великой Победы

С 30 января по 9 мая ежедневно на портале Национальной библиотеки будут представлены материалы, отражающие хронику новостей и событий из публикаций в газетах советской Беларуси 1945 года. «Зимой и весной 1945 года Красная Армия неотвратимо двигалась на Запад. Бои шли на территории нескольких государств — Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии, а в самой Беларуси звуки войны не были слышны уже несколько месяцев. Сразу же после освобождения оккупированной территории началась работа по восстановлению инфраструктуры, предприятий, жилых зданий, воссозданию деятельности учреждений и организаций — все это требовало от жителей больших и малых городов и деревень напряжения физических и моральных сил, полной отдачи, самоотверженности», — рассказали в НББ.

После своей основной работы горожане расчищали улицы, разбирали разрушенные здания. В деревнях люди отстраивались, налаживали работу на полях и фермах. Детвора и студенты учились, помогали старшим, а молодежь принимала участие в спортивных состязаниях. Об этом писались статьи, репортажи, обзоры на страницах отечественной периодики. Проект призван показать, чем жила страна в ожидании Победы, а также ознакомить всех заинтересованных с периодическими изданиями 1945 года, хранящимися в фонде Национальной библиотеки Беларуси («Советская Белоруссия», «Звязда» и другими).

Новости будут ежедневно публиковаться как на портале Национальной библиотеки, так и на сайте «Беларусь в информационном пространстве».

Источник: БелТА

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Национальная библиотека Беларуси реализует проект «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года», сообщили БЕЛТА в учреждении.
 
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